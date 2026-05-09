薬丸裕英、妻・石川秀美さん手作りの“ボリューム満点”朝ごはんを披露「朝から海と肉…。ハワイ限定の贅沢！」
日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英（60）が、9日までに自身のブログを更新。ハワイの自宅で元アイドル歌手の妻・石川秀美さんの手料理を楽しむオフショットを公開した。
【写真】「朝から海と肉」妻・石川秀美さんが作った“ボリューム満点”のモーニングステーキプレート
薬丸は、1日のブログでハワイに戻ったことを報告。ハワイの家は美しい海や空が望めるオーシャンビューで、滞在中はサンドイッチをテイクアウトし「海を眺めながらリビングで妻とゆったり朝食 自宅でCAFE気分」を味わったり、秀美さんの手料理も満喫した。
5日のブログでは、秀美さんが作った「モーニングステーキプレート」の朝ごはんを紹介。「朝から海と肉…。ハワイ限定の贅沢！」と大満足の様子でつづっていた。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
【写真】「朝から海と肉」妻・石川秀美さんが作った“ボリューム満点”のモーニングステーキプレート
薬丸は、1日のブログでハワイに戻ったことを報告。ハワイの家は美しい海や空が望めるオーシャンビューで、滞在中はサンドイッチをテイクアウトし「海を眺めながらリビングで妻とゆったり朝食 自宅でCAFE気分」を味わったり、秀美さんの手料理も満喫した。
5日のブログでは、秀美さんが作った「モーニングステーキプレート」の朝ごはんを紹介。「朝から海と肉…。ハワイ限定の贅沢！」と大満足の様子でつづっていた。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。