放課後は学童？自宅？ 事前に決めておきたい、発達が気になる子のための留守番ルール作り【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

発達が気になる子の小学校入学準備「放課後は学童？自宅？どう過ごす？」

保育園に通っていたら、小学校に入学後は学童に通う子どもも多いと思います。学童に通うことが決まったら、３月末まで通常通り保育園に通い、４月１日から学童に通う場合が多いでしょう。

学童では、宿題をする時間、外遊びや部屋での遊びの時間、おやつの時間、帰りの会などがあります。長期休みには朝から夕方までの長い時間を過ごします。

学校内の学童、民間学童、習い事に付随したところなど、いろいろな場所があります。長い時間を過ごす場所なので学童全体や、先生たちの雰囲気などをつかむため、実際に見学に行って体験し、候補を決めるとよいでしょう。

自宅で過ごすならばルールを決めよう

放課後を自宅で過ごす場合は、帰宅してからのスケジュールを決めておきましょう。帰宅してから休憩をはさみつつ宿題をしたり、明日の準備などができるとよいですね。親が共働きで留守番をする場合は、「インターホンや電話が鳴っても出ない」「鍵をかける」などの留守番のルールを決めておくとよいでしょう。

ルールを決めても子どもがルール通りに過ごせるとは限りません。やりながらルールを確認したり、変更したりして調整していきましょう。

イラスト：こやまもえ

留守番のルール、何時に帰るなどそれぞれに決めておくことがあります。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ