為替相場まとめ５月４日から５月８日の週
４日からの週は、ドル円相場が介入動向と押し目買いの綱引きで神経質な動きを強いられる一方、地政学リスクの緩和期待が原油安・ドル安を誘発し、それが株式市場の高値更新を強力に後押しする盛りだくさんの週だった。日本の連休中は中東情勢の急転と為替介入への警戒が重なり、複数の市場が連鎖的に揺さぶられた。ドル円は157円台に乗せるたびに当局の介入とみられる大規模な円買いが入り一時155円台まで急落したが、日米金利差という円安要因は不変で押し目買いが優勢となり、介入警戒の上値とファンダメンタルズの下支えが拮抗して155円付近から157円台での乱高下が続いた。同時に原油市場では、週前半にホルムズ海峡を巡る緊張が高まりNY原油が106ドル台へ急騰して「有事のドル買い」を誘ったものの、週後半には米国とイランの和平合意期待が急浮上し原油は一時90ドル割れまで急落、米長期金利も低下してドル全面安へ転じた。こうした地政学リスクの急速な反転が為替とコモディティ双方の方向性を大きく変えた。一方、株式市場では緊張緩和と和平期待が投資家心理を一気にリスク選好へ傾け、米主要指数が史上最高値を更新し、連休明けの日経平均も再び最高値を更新するなど歴史的な相場展開となった。
（４日）
東京市場は「みどりの日」の祝日のため休場。休場のためアジア時間の市場参加者は限定的であった。ドル円は序盤、157.25円付近までじりじりと上昇する展開を見せた。しかし、日本時間の昼過ぎに突然まとまった売りが持ち込まれ、一気に155.72円付近まで急落する場面があった。この急変動は、日本の通貨当局による為替介入や為替レートチェックを想起させる値動きとして警戒された。その後はすぐに買い戻しの動きが入り、156円台後半へと反発した。ユーロ円もドル円に連れ安となり、184.41円付近の高値から一時182.81円付近まで急落したが、すぐに184円付近へと反発した。ポンド円も同様に213.62円付近から211.80円付近まで急落後に買い戻されるなど、連休中の薄商いのなかで円相場全体が乱高下する波乱の展開となった。
ロンドン市場では、中東情勢の緊迫化を背景とした「有事のドル買い」が優勢となった。イラン革命防衛隊による船舶停止の警告やホルムズ海峡での新たな管理区域設定の報道に加え、米船舶へのミサイル攻撃に関する情報（米当局は否定）が流れ、NY原油先物が再び106ドル台へと急伸した。これを受けたドル買い圧力により、ユーロドルは一時1.1689付近まで安値を広げ、ポンドドルも1.3523付近まで下落した。ドル円は原油高とドル買いに支えられて再び157.15円付近まで上昇したが、日本当局による介入への警戒感も根強く、157円台での上値追いは慎重となり売買が交錯した。英国市場が休場のため流動性が低く、一方向へのトレンドが継続しにくい環境のなか、ドル円は介入警戒感と有事のドル買いが綱引きとなり、157円付近での一進一退の神経質な値動きに終始した。
NY市場では、アジア時間に155円台半ばまで急落したドル円に対する下値での買い戻しが強まった。イランのミサイル報道やUAEの警告など、紛争終結に向けた外交努力の脆弱さが浮き彫りとなり原油高が進行する中、為替市場でもドル高が優勢となった。日本の当局による157円台前半での介入観測があり、上値の壁が意識されたものの、不透明な中東情勢や原油高が日本経済へ与える影響から日銀の急速な利上げは困難との見方が大勢を占めた。FRBの早期利下げも望み薄であり、ドル円の持続的な下落は見込みにくいとの判断から買い戻しが優勢となった。ユーロドルは緩やかな売りに押され1.16ドル台へ下落し、ユーロ円はロンドン時間の下げの大半を取り戻し183円台後半で推移した。ポンドドルは1.35ドル台前半へ下落し、市場の関心は翌週の英地方選挙へと向かっている。
（４日）
東京市場は「みどりの日」の祝日のため休場。休場のためアジア時間の市場参加者は限定的であった。ドル円は序盤、157.25円付近までじりじりと上昇する展開を見せた。しかし、日本時間の昼過ぎに突然まとまった売りが持ち込まれ、一気に155.72円付近まで急落する場面があった。この急変動は、日本の通貨当局による為替介入や為替レートチェックを想起させる値動きとして警戒された。その後はすぐに買い戻しの動きが入り、156円台後半へと反発した。ユーロ円もドル円に連れ安となり、184.41円付近の高値から一時182.81円付近まで急落したが、すぐに184円付近へと反発した。ポンド円も同様に213.62円付近から211.80円付近まで急落後に買い戻されるなど、連休中の薄商いのなかで円相場全体が乱高下する波乱の展開となった。
ロンドン市場では、中東情勢の緊迫化を背景とした「有事のドル買い」が優勢となった。イラン革命防衛隊による船舶停止の警告やホルムズ海峡での新たな管理区域設定の報道に加え、米船舶へのミサイル攻撃に関する情報（米当局は否定）が流れ、NY原油先物が再び106ドル台へと急伸した。これを受けたドル買い圧力により、ユーロドルは一時1.1689付近まで安値を広げ、ポンドドルも1.3523付近まで下落した。ドル円は原油高とドル買いに支えられて再び157.15円付近まで上昇したが、日本当局による介入への警戒感も根強く、157円台での上値追いは慎重となり売買が交錯した。英国市場が休場のため流動性が低く、一方向へのトレンドが継続しにくい環境のなか、ドル円は介入警戒感と有事のドル買いが綱引きとなり、157円付近での一進一退の神経質な値動きに終始した。
NY市場では、アジア時間に155円台半ばまで急落したドル円に対する下値での買い戻しが強まった。イランのミサイル報道やUAEの警告など、紛争終結に向けた外交努力の脆弱さが浮き彫りとなり原油高が進行する中、為替市場でもドル高が優勢となった。日本の当局による157円台前半での介入観測があり、上値の壁が意識されたものの、不透明な中東情勢や原油高が日本経済へ与える影響から日銀の急速な利上げは困難との見方が大勢を占めた。FRBの早期利下げも望み薄であり、ドル円の持続的な下落は見込みにくいとの判断から買い戻しが優勢となった。ユーロドルは緩やかな売りに押され1.16ドル台へ下落し、ユーロ円はロンドン時間の下げの大半を取り戻し183円台後半で推移した。ポンドドルは1.35ドル台前半へ下落し、市場の関心は翌週の英地方選挙へと向かっている。