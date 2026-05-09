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“交際0日婚”だったナインティナイン・岡村隆史が、まだまだ新婚の芸人夫婦が味わった“秘密の交際期間”に興味津々。「バレてないときとかたまらんかったやろ？」と前のめりで食いついて……。

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吉本新喜劇きっての“おしどり過ぎる”夫婦である、千葉公平＆鮫島幸恵夫婦。千葉は2020年に東京から大阪に移住して吉本新喜劇の座員となったが、鮫島は千葉の東京での活躍をあまり知らなかったそう。それを聞いた千葉は「（関暁夫と組んでいたハローバイバイの）“じゃない方”なんだよ、俺」と自虐する。

交際当時の関係に話題が及ぶと、岡村は「楽しかったんちゃう？ 一緒にお芝居する瞬間とか、お付き合いしてるときとか、まだみんなにバレてないときとか、たまらんかったやろ？」と畳み掛ける。交際0日婚のためそんな経験のない岡村は、明らかに羨ましそうな様子で前のめりになっていた。

なるみは、喧嘩をした翌日の出番のときはどうしていたのかなど、新喜劇内恋愛ゆえの事情を尋ねる。これに千葉は「多少はやっぱりありましたね。ドキドキと言いますか……」と当時を回顧。交際していた鮫島は新喜劇の座員の内でも人気だったそうで、他の男性座員が好意のある様子で鮫島に話しかけているのを遠くから見て「俺の女だぜ」と思っていたという。この告白にスタジオは爆笑に包まれていた。

なお、千葉公平＆鮫島幸恵夫婦に加え、吉田裕＆前田真希夫婦という2組の“おしどり過ぎる”夫婦のエピソードは、5月4日放送のバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で語られた。

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