恋人が欲しい現役市議会議員のいずみがしんじを延長戦のドライブデートに誘い出し、車中ではタメ口で距離を縮めながら、しんじへの素直な好意をアピールした。

【映像】美脚スラリな女性市議会議員と石丸伸二のドライブデート（実際の映像）

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

遅れて最終日の正午に登場したいずみはデート相手にしんじを指名。車を走らせるしんじに対し、いずみは喜びを爆発させる。「伸二さんはいろんな女の子と喋ってたでしょ？」と茶目っ気たっぷりに切り込んだ。しんじが「すげぇ悪いことをしている、みたいな。そんなことないですよ」と返すと、いずみは「恋の処方箋」を自分で作ってきたと持参、その中にタメ語で話すという提案があり2人は「いずみ」「しんじ」と呼び合いながら会話をスタートさせた。

いずみは「真面目だし誠実だし、政治家、なんなら市長として働いてた。しんじはすごい魅力的だし、話してみてよりもっと話してみたいし、もっと知りたいし、良いかもって思ったの」と、真っ直ぐな言葉でしんじへの想いを伝えた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。