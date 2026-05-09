◇プロ野球セ・リーグ 中日9ー2巨人（5月8日、バンテリンドーム）

2-9で大敗した巨人。これで直近10試合で3勝7敗と貯金がなくなりました。

試合後、キャプテンの岸田行倫選手が選手だけでのミーティングを開催。実はゴールデンウイークの9連戦後にミーティングを招集することも考えていたそうですが、タイミングが合わず、この日、敗戦したことを受けて、開催を決行したといいます。

「この前のドームの試合終わった時にちょっと雰囲気も悪かったし、やろうかなと思っていたこっち（名古屋）に来て負けたので、チームとしても苦しい試合が続いているので、もう一回ここで、頑張っていこうって、長いシーズンこういうときがあると思うので、何とかみんなで乗り越えていきたいなと思って（ミーティングをしました）」

新キャプテンとして何とかチームをもり立てたいと思った岸田選手。キャプテンを務めたこともある、坂本勇人選手にも9連戦の最終日に相談したそうです。

「『こういう時って（ミーティングを）やった方がいいですかね』って。勇人さんも『俺もちょっと思ってた。そこは岸田のタイミングでやっていいと思う』って言われました」

投手も野手も、選手全員を集めたミーティング。長いシーズン、こういう時もある、若い選手も多いし、元気だけはなくさずに明るく。チームの雰囲気も暗くはならないように、と伝えたそうです。また、野手コーチのみでのミーティングも行われたよう。9日以降の巨人がベンチに漂う嫌な空気を払拭できるかが注目されます。