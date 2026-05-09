「さらっとしていて着やすい」夏に大活躍！GUの期間限定セールで手に入れたいアイテム3選《5月14日まで》

トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年5月8日から14日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。

期間限定価格のアイテムの中から、注目商品を3つピックアップして紹介します。

「見た目がスッキリします」

UVカットフルジップパーカ

有害な紫外線を90％以上カットするUVカット機能付きのパーカです。薄手でさらっとした肌ざわりの素材を使用。接触冷感機能付きなので、暑い季節に活躍します。

公式サイトのクチコミでは、「丈が短めでボトムと被らないので見た目がスッキリします」「さらっとしていて着やすいです」といった声が寄せられています。

5月14日までの特別価格は1990円。

リブニットスクエアネックタンクトップ

デコルテをきれいに見せてくれるスクエアネックのタンクトップです。ほどよい肉感があり、さらっとした風合いで着心地のよい素材を使用しています。1枚でもサマになり、羽織りのインナーとしても活躍します。

公式サイトのクチコミでは、「鎖骨がキレイに見えて購入してよかったです」「胸の部分の形がよくて毎年買い足してます」「ブラ紐見えないのがいい！」と好評です。

5月14日までの特別価格は990円。

ストレートアンクルジーンズ

ハイライズ設計とアンクル丈が特徴のジーンズです。足首をちらっと見せることで、抜け感が出ます。

公式サイトのクチコミでは、「生地も柔らかく、履きやすく動きやすいです」「身長150センチの私にとって、丈を直さなくて済んだので、嬉しかったです！」「低身長でも大丈夫でした！」といった声があり、150cm台の人にも好評です。

5月14日までの特別価格は1990円。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）