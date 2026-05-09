2009年に世を騒がせた、偽の障害者団体による障害者郵便制度悪用事件＝通称「郵便不正事件」を覚えているだろうか。厚生労働省の障害保健福祉部企画課長だった村木厚子氏はまったくの無実であったにもかかわらず、これに加担したとして逮捕・起訴された。どのようにして冤罪（えんざい）は生まれるのか？“黒幕”たる検察の驚くべき手口を、村木氏が自らの経験を元に明かす。※本稿は、全国社会福祉協議会会長の村木厚子『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

ある日突然「郵便不正事件」の

容疑者になった経緯とは

「郵便不正事件」（編集部注／自称障害者団体「凛の会」が、厚生労働省障害保健福祉部企画課が発行した障害者団体証明を利用し、障害者団体向けの郵便料金の割引制度である「心身障害者用低料第三種郵便物制度」を悪用し、約100億円単位の不正減免を受けていた）について私が初めて知ったのは、2009年春のマスコミ報道です。

「凜の会」のC会長が郵便法違反で大阪地検特捜部に逮捕されたこと、同会が郵便料金割引制度を悪用して荒稼ぎしていたことなどが報じられました。

厚労省発行の証明書の存在が明らかになると、私にも取材がありました。役所で証明書を発行すれば必ず稟議書や決裁文書が残るので、担当部署の社会参加推進室に確認したところ、何も残っていないとのことで、「凜の会」が証明書を偽造したのかと思っていました。

それだけに、5月に、2004年当時担当だったB係長（編集部注／偽証明書を作った実行犯。有罪判決を受けて結審）が、問題の証明書について稟議書を偽造した疑いで逮捕されたという報道には仰天しました。

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