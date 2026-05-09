― ダウは12ドル高と反発、堅調な米雇用統計を好感、ハイテク株上昇でナスダックとS&Pは最高値 ―

ＮＹダウ 　　　49609.16 ( +12.19 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7398.93 ( +61.82 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26247.08 ( +440.88 )
米10年債利回り　　4.355 ( -0.029 )

ＮＹ(WTI)原油 　　95.42 ( +0.61 )
ＮＹ金 　　　　　4730.7 ( +19.8 )
ＶＩＸ指数　　　　17.19 ( +0.11 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　63665 ( +825 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　63695 ( +855 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース