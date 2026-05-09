米国市場データ ＮＹダウは12ドル高と反発 （5月8日）
― ダウは12ドル高と反発、堅調な米雇用統計を好感、ハイテク株上昇でナスダックとS&Pは最高値 ―
ＮＹダウ 49609.16 ( +12.19 )
Ｓ＆Ｐ500 7398.93 ( +61.82 )
ＮＡＳＤＡＱ 26247.08 ( +440.88 )
米10年債利回り 4.355 ( -0.029 )
ＮＹ(WTI)原油 95.42 ( +0.61 )
ＮＹ金 4730.7 ( +19.8 )
ＶＩＸ指数 17.19 ( +0.11 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63665 ( +825 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63695 ( +855 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49609.16 ( +12.19 )
Ｓ＆Ｐ500 7398.93 ( +61.82 )
ＮＡＳＤＡＱ 26247.08 ( +440.88 )
米10年債利回り 4.355 ( -0.029 )
ＮＹ(WTI)原油 95.42 ( +0.61 )
ＮＹ金 4730.7 ( +19.8 )
ＶＩＸ指数 17.19 ( +0.11 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63665 ( +825 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63695 ( +855 )
※( )は大阪取引所終値比
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