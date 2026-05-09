パキスタン軍の空爆を受けた病院とされる施設で、行方不明者を捜索するアフガニスタン赤新月社のスタッフら＝2026年3月、カブール（共同）

2026年2月以降に激化したパキスタンとアフガニスタンのイスラム主義組織タリバンの軍事衝突は、双方の発表によると死者が千人規模に達した。両国と国境を接する中国が仲介し、対話を通じた「包括的な解決策」の模索で一致したが、双方の主張の隔たりは大きい。衝突終結につながるかは予断を許さない。（共同通信イスラマバード支局＝須賀達也）

対立の背景には国境地帯を拠点とする「パキスタンのタリバン運動（TTP）」などの武装勢力の存在がある。国際シンクタンク「経済平和研究所」（本部シドニー）が2026年3月に公表した「グローバル・テロリズム指数」によると、パキスタンでは2025年、テロが1045件発生し、1139人が死亡。「テロの影響が世界で最も深刻な国」と位置付けた。

パキスタンは1997年にタリバン旧政権を世界で初めて正式承認するなど後見役となってきたが、現在はタリバンが武装勢力を支援していると非難。2026年2月26日、国境地帯での衝突を契機に軍事作戦「正義の怒り」に踏み切った。ハワジャ国防相は「忍耐の限界だ。いまや公然の戦争状態にある」と述べた。

アフガンの首都カブールやタリバン発祥地とされる南部カンダハルも空爆。タリバン兵ら796人を殺害し、武器庫などの軍事拠点約300カ所を破壊したとしている。

タリバンはテロへの関与を否定し、対空砲や無人機で応戦。ただ、パキスタン首都イスラマバード近郊に向けた無人機はことごとく撃墜され、戦力差は歴然としている。

戦闘激化に伴い民間人被害も深刻化。タリバンは2月22日以降、アフガンでの民間人死者は761人に上ると主張し、パキスタンによる「戦争犯罪」を国際社会に訴える。国連も少なくとも289人の死傷者を確認。約9万4千人が避難しているとされ、双方に攻撃の実態調査を求めている。

特に批判を集めたのが3月16日にあったカブールへの空爆だ。タリバンが病院と主張する施設に3発が投下され大半が焼損。麻薬中毒の治療患者ら多数が犠牲となったとされる。パキスタンは軍事施設だと反論した。

両国関係は2021年のタリバン復権後、急速に冷え込んだ。日本外務省関係者はパキスタンの治安悪化を理由に「各国とも投資や事業進出に慎重にならざるを得ない」と話す。パキスタンが攻勢を強めるのは「テロ国家」の汚名を返上し、経済立て直しにつなげたい思惑もある。

巨大経済圏構想「一帯一路」を通じ存在感を高める中国は2026年4月1〜7日、協議を仲介した。国境地帯ではパキスタン治安部隊を狙った自爆テロも続く。アフガン人ジャーナリストは、報復の連鎖を断ち切るのは難しく「争いに終わりはない」と語った。

タリバンがパキスタン軍の空爆があったと主張する場所で立ち上る黒煙＝2026年3月、アフガニスタン南部カンダハル（ロイター＝共同）

がれきの上に立つ男性。タリバンはパキスタン軍が病院を空爆したと主張した＝2026年3月、アフガニスタン・カブール（ロイター＝共同）

アフガニスタン東部ホスト州で、対空砲を構えるタリバン兵＝2026年2月（ロイター＝共同）

アフガニスタン国境で警戒に当たるパキスタン兵＝2026年2月、パキスタン南西部チャマン（ロイター＝共同）

パキスタン軍による空爆での犠牲者の葬儀で涙を流す女性ら＝2026年3月、アフガニスタン・カブール（AP＝共同）

犠牲者のひつぎを運ぶ人々。タリバンはパキスタンが病院を空爆したと主張した＝2026年3月、アフガニスタン・カブール（ロイター＝共同）

アフガニスタンとの軍事衝突で死亡したパキスタン兵を悼む人たち＝2026年2月、パキスタン北西部カイバル・パクトゥンクワ州（AP＝共同）