◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人（5月9日、バンテリンドーム）

中日の大野雄大投手と投げ合う巨人の田中将大投手。同学年の対決は今季初となり、田中投手は「去年（雄大は）カムバック賞とって、僕も今年とりたい」などと意気込みました。

これまで金曜日に登板していましたが、ローテーションの再編で土曜日に登板となりました。長年の経験もあり、問題はないと口にした田中投手は「特にいまさらバタバタすることも何もないので、しっかりとスケジューリングして、調整はやることはできました」と語りました。

「いい投球をするしかないので、相手打線をしっかり抑えて、ゲームに勝てるようにしっかり投げたいと思います」

大野投手は2025年に11勝4敗で、カムバック賞を受賞。今シーズンも5試合に登板し、3勝1敗で防御率は1.69。完投1、無四球1と素晴らしい成績を残しています。田中投手はその大野投手のように「僕も今年とりたい」とカムバック賞への意欲を示しました。

「カムバック賞」とは、ケガや病気、長期の不調などから復活した選手におくられる連盟特別表彰の1つです。