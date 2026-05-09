オリ森友哉の専属トレーナー直伝の「股関節ドリル」

野球において打撃や投球の爆発力を高めるには、“股関節で地面を捉える感覚”が不可欠だ。しかし、多くの小中学生選手は「下半身を使え」と言われると、膝を曲げる動きで代用してしまいがちである。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーで、「夢道場」代表の久米健夫さんは、身体を思い通りに使うことが技術の土台になると説き、股関節の屈曲を覚える「スタッガードスクワット」を紹介している。

なぜ膝ではなく股関節が重要なのか。膝の屈曲が強すぎると、前ももに過剰な力が入ってしまうからだ。これに対し「股関節の屈曲で、もも裏やお尻の筋肉を使えるようになると爆発力は出ます」と久米さんは説明する。大きなパワーを生む下半身の後ろ側の筋肉を稼働させるには、股関節を折りたたんで地面に力を伝えるメカニズムが必要になる。

この感覚を養うメニューが、足を前後にずらして行う「スタッガードスクワット」だ。まず右足を前に出し、左足は半足分ほど後ろにずらしてつま先を立てる。その状態から、上半身を前に倒して股関節を深く折り込んでいく。この際「できるだけ、下に沈み込むのではなく、股関節を後ろに引き込むイメージ」を持つことが重要だ。

動作のポイントは、前足の膝を曲げすぎず、股関節を中心に動いていくこと。お尻ともも裏がグッと伸びてくる感覚があるはずだ。筋肉に張りを感じるまで丁寧に股関節を引き込み、左右10回を2セット行いたい。

少年野球の現場でも「下半身を使って」という指導はよく行われるが、それが膝の屈曲運動になってしまうと「バランスがどうしても崩れやすくなり、爆発力は発揮できません」と久米さん。正しい姿勢を習得すれば、地面の力を無駄なくバットやボールに伝えられ、飛距離アップや球速向上に結びつくはずだ。（First-Pitch編集部）