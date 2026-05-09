テレビ東京「WBS」（ワールド・ビジネス・サテライト）に出演する同局の嶺百花アナウンサー(25)が、休日を利用して餃子のイベントに出かけたことを報告した。



【写真】餃子イベントに友人と 笑顔がまぶしすぎる！

嶺アナは6日に更新したインスタグラムで「中学時代からの友人と餃子のイベントに これでもか!というほどたくさん食べて満たされました。ちなみにこの写真の他にもお代わりして食べました。笑 #餃子」と投稿した。写真ではイベントはアウトドアで行われた模様。嶺アナは餃子7皿を前にとびっきりの笑みを浮かべている。



コメント欄には「それにしても一度に頼む餃子の数凄い 百花ちゃんの餃子愛素晴らしい～今度、テレ東でレポーターとしてイベント紹介して下さいね」「嶺アナ、可愛い、そして楽しそうな笑顔が素敵です」「沢山の餃子が並んでる写真の百ちゃんの幸せな表情がとても素敵で大好きです」「たくさん食べれて幸せでしたね 嶺百花アナウンサーかわいすぎます」などと共感の投稿が多々届いている。



嶺アナは青山学院大在籍時にＴＢＳ系情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」のお天気キャスターを務め、週刊誌の「好きなお天気お姉さん」1位に輝く人気に。卒業後は大手証券会社に就職。24年10月にテレ東に中途入社した。



（よろず～ニュース編集部）