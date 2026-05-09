特集です。

最大12連休のゴールデンウィーク。

車を運転する機会も増えるのではないでしょうか。



万が一のトラブルの際に駆け付ける、大型連休のロードサービスに密着しました。



突然の故障などで頼りになる、JAF＝日本自動車連盟のロードサービス。24時間365日体制で現場に駆け付けています。





北原さん「依頼来ました」長野市にあるJAF長野支部の北原浩司隊員(47)は、この道20年のベテラン。すぐさま準備を整え、車へと向かいます。北原さん「今ですね、長野基地大豆島にあるんですけども、そちらのほうから車で向かって、到着時間は15分から20分前後いただきたいと思います」この日は最大12連休となるゴールデンウィーク初日。朝から依頼が舞い込みます。「すみません。お待たせしました。ちょっとお車の状態を、確認させていただきますので」「ちょっといま確認させていただきまして、通常12.6ボルトっていう数値が正常値なんですけども、いま見ると2.3ボルトなので、6分の1までバッテリーが落ちちゃってるような状態です」持ち主の20代男性によると、約2週間ぶりに車に乗ろうとしたところエンジンがかからなかったということです。JAFのロードサービスは会員の場合、無料で利用することができます。入会していなくてもサービスは受けられますが、例えばバッテリー上がりで、2万1700円がかかります。「じゃあ、エンジン始動します。確認よし」無事エンジンが動きました。北原さん「2週間乗られてなかったということもあるんですけども、 今回（バッテリーが）上がっちゃったのが3回目ということで、複数回上げちゃうと、バッテリーは劣化が激しくなってきます。それも要因なのかなっていうのはあります」JAFは県内に4つの支部を持ち、長野支部は主に北信地域を管轄しています。ゴールデンウイークの救援依頼は、県内だけで1日で120件から130件ほど。年間では約4万2000件にも上ります。最も多い依頼は「バッテリー上がり」で、次いで「パンク」、タイヤが側溝などに落ちて動けなくなる「落輪」と続きます。次に、北原隊員が向かった現場。その先には…畑の中で動かなくなっている軽ワゴン車が。いったい何が！？



万が一のトラブルの際に駆け付けるJAFのロードサービス。隊員が駆けつけた先には



北原さん

「（下に）なにかある？」

女性

「これがさ。ここ、はまっちゃった」

北原さん

「乗り上げちゃった感じですかね」

女性

「乗り上げちゃった」



畑に埋まっていた鉄製のパイプにタイヤが乗り上げ、軽ワゴン車が動けなくなっていました。



北原さん

「車自体を持ち上げさせていいただいて、タイヤの下に木など何か入れて出したいと思いますので」



ジャッキなどを使い、作業を進めますが、土台となる地面が軟らかく、なかなか抜け出すことができません。



「あーでも、これ抜けるのかな…」



依頼した女性と、駆け付けた友人も心配そうに作業を見つめること45分ほど。



ついに抜け出すことができました。



依頼した 女性（80代）

「ちょっとゴミを持って来たわけ。そこへ置いて、いつもなら気を付けてるんだけど、前へ出ようと思って出ちゃった。（JAFは）ありがたい。本当にありがたい」



「ありがとうございました～！」



そして、休む間もなく向かったのは、須坂市にあるコンビニエンスストア。



依頼主は家族を乗せた40代の男性。エンジンがかからないと言います。



北原さん

「そうですね…暗電流はないので。（車のカギが）全くカチッも言わないです？」

男性

「いや、回る」

北原さん

「回るは、回る。そうですか、じゃあ完全にバッテリーが…。12.6ボルトで（エンジンが）かからないということであれば、バッテリーを交換していただかないと」



電圧を上げ、男性がエンジンをかけますが…



北原さん

「この状態ですか？あれ？バッテリーじゃないですね。そうですね…もしかしたら（レッカーで）運ばなきゃいけない可能性があるんですけども」



しかし、この日はゴールデンウィーク初日の祝日。



工場などが休みのため、レッカーで車を運ぶ先がありません。男性が車の受け入れ先などを探すこと約1時間…。



男性

「（家を）ちょうど出るときに折れちゃって」

北原さん

「原因は、鍵が折れちゃったことによって、エンジンがかからなくて」



なんと！原因は鍵が折れたことで車が反応していなかったことでした。



北原さん

「いま始動できてるので大丈夫かと思います」

家族

「すみません・・・乗っていけるのか」



家族も胸をなでおろします。



無事、トラブルを解決し、依頼者の出発を見届けました。



北原さん

「困っているときだからこそ迅速な作業、丁寧な声掛けを意識しながら、お客さまも来てくれてよかったなと思っていただけるようなサービスを心がけています。遠出する際とか、そういった時にはタイヤの空気圧の点検とか、バッテリーも3年以上使われているのであれば交換をお勧めしているので。安全に運転していただくためには、点検を常時やっていただければと思います」



ドライバーにとって“もしもの時”に頼れる存在。

きょうもJAFは車のトラブルに駆け付けています。

