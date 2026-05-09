Travis Japan川島如恵留主演の舞台『惰性クラブ』キービジュアル公開 焦燥感と心地よさが静かに溶け合う
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が主演し、6月8日から7月5日まで、東京グローブ座および梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて上演する舞台『惰性クラブ』のキービジュアルが公開された。
【写真】舞台『惰性クラブ』キービジュアル
今回のキービジュアルは、主演の川島を中心に、作品世界を象徴する空気感を切り取ったもの。誰もが一度は経験するような言葉にならない焦燥と、どこか心地よさをはらんだ停滞感が静かに溶け合うビジュアルに仕上がった。言葉以上に問いかける、情感豊かな空気感に注目だ。
劇団「小松台東」主宰・松本哲也氏が作・演出を手掛ける新作で、川島は、?度は夢を抱いて東京へ出るも、志半ばで挫折し地元へと戻ってきた?年・?崎直哉役を演じ、自身初となる宮崎弁での演技にも挑戦。今作で描かれるのは、「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集まってしまう場所」。夢を語るでもなく、かといって諦めきることもできない若者たちの“惰性”の時間。その静かな日常に差し込む小さな揺らぎが、観る者の胸をじわりと締めつける。
「惰性クラブ」の拠点となる倉庫の持ち主・内野順平役の広田亮平、留年により直哉らと同級生になった黒川和希役の富田健太郎、転校の小林梨奈役の金澤美穂、東京で就職した仲間・坂元雄太役の見津賢、その恋人の江間汐音役の瑞生桜個らが顔をそろえる。さらに、地主の仲村進役の佐藤達、直哉の父・山崎紀男役の中村まこと、高校のOB・菅原貴役の村田秀亮、町内会長の町田元子役の那須佐代子らが脇を固める。
本作で描かれるのは、「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集まってしまう場所」。夢を語るでもなく、かといって諦めきることもできない若者たちの“惰性”の時間。その静かな日常に差し込む小さな揺らぎが、観る者の胸をじわりと締めつけるような、濃密な会話劇が展開される。
何もしないために来る場所…その名も「惰性クラブ」。とある田舎の倉庫には、高校時代から自然と集まってくる仲間がいる。サッカーで一度、挫折した直哉。倉庫の持ち主である順平。転校してきた梨奈。留年して直哉らと同級生になった和希。卒業後も変わらず、何をしたいわけでもなく、集い過ごす日々だったが、そこに沸いてきた不審な男の噂。さらに、東京で就職した仲間・雄太が彼女を連れてやってきて。ふとした日常の変化が直哉たちの心に小さな風を吹かせていく…。
【写真】舞台『惰性クラブ』キービジュアル
今回のキービジュアルは、主演の川島を中心に、作品世界を象徴する空気感を切り取ったもの。誰もが一度は経験するような言葉にならない焦燥と、どこか心地よさをはらんだ停滞感が静かに溶け合うビジュアルに仕上がった。言葉以上に問いかける、情感豊かな空気感に注目だ。
「惰性クラブ」の拠点となる倉庫の持ち主・内野順平役の広田亮平、留年により直哉らと同級生になった黒川和希役の富田健太郎、転校の小林梨奈役の金澤美穂、東京で就職した仲間・坂元雄太役の見津賢、その恋人の江間汐音役の瑞生桜個らが顔をそろえる。さらに、地主の仲村進役の佐藤達、直哉の父・山崎紀男役の中村まこと、高校のOB・菅原貴役の村田秀亮、町内会長の町田元子役の那須佐代子らが脇を固める。
本作で描かれるのは、「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集まってしまう場所」。夢を語るでもなく、かといって諦めきることもできない若者たちの“惰性”の時間。その静かな日常に差し込む小さな揺らぎが、観る者の胸をじわりと締めつけるような、濃密な会話劇が展開される。
何もしないために来る場所…その名も「惰性クラブ」。とある田舎の倉庫には、高校時代から自然と集まってくる仲間がいる。サッカーで一度、挫折した直哉。倉庫の持ち主である順平。転校してきた梨奈。留年して直哉らと同級生になった和希。卒業後も変わらず、何をしたいわけでもなく、集い過ごす日々だったが、そこに沸いてきた不審な男の噂。さらに、東京で就職した仲間・雄太が彼女を連れてやってきて。ふとした日常の変化が直哉たちの心に小さな風を吹かせていく…。