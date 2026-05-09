ドジャースのウィル・スミス捕手が７日（日本時間８日）夜、ロサンゼルス市内で３度目となるチャリティーイベントを開催。チームメートや奥さまたちが集結して会場を盛り上げた。

スミスと妻のカラさんが運営する財団「Ｃａｔｃｈｉｎｇ Ｈｏｐｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ」が開催した３度目のイベント。ＮｅｔｆｌｉｘやＮＩＫＥなどが協賛し、トークショーなどが行われた。

カラさんは一夜明けた８日（同９日）、「昨夜、Ｃａｔｃｈｉｎｇ Ｈｏｐｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ を支援するために来てくださった皆さん、本当に感謝しています！」と思いを記した。ベッツやグラスノー、パヘズらドジャースの主力選手たちも参加し、ロバーツ監督夫人らドジャーワイブスのメンバーもイベントをサポートした。また参加できなかった選手たちもスミスの財団が実施しているチャリティーオークションにサイン入りグッズを提供するなど、チーム全体が慈善活動に協力した形だ。

スネル夫人も「最高の時間！」と書き込み、ファンも「カラが美しい」「とても楽しい夜だった」とつづっていた。