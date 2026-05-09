一般席も景色を楽しみやすい

小田急電鉄は、1987（昭和62）年の開業60周年に備えて、新型特急車両の開発を決めます。当時の特急の主力は3100形「NSE」と7000形「LSE」でした。特徴はいずれも、運転席を2階に上げて展望席を設けていること、シートサービスを行っていること。また、車両間に台車を配置する連接台車を採用することで、乗り心地に優れている点も「ロマンスカーの特徴」として認知されていました。

【展望性良し！】小田急ロマンスカー「HiSE」の車内を見る（写真）

こうした特徴は全て受け継ぎつつ、さらなる進化を目指したのが10000形「HiSE」です。最大の特徴は、展望席ではない一般席からの眺望の良さでした。全ての客席からの展望性を確保するために、通常より床を高くしたハイデッカー構造を採用。中間車両の出入口には高さ18cmの階段が2段設けられていました。つまり、36cmかさ上げされた展望が楽しめるということです。

側窓もLSEより高さを100mm拡大した900mmとし、幅は1600mm、窓と窓の間の柱は340mmと細くすることで、展望性を高めています。この辺りは、プライベート性を重視して窓を小さくする現代の特急車両と正反対の発想です。

展望席の窓も、高さをLSEより50mm拡大した900mmとし、かつ後ろの列ほど50mmずつ座席の位置が高くなる「シアター式」とすることで、どの席からでも前面展望が楽しめるよう配慮しました。

座席は、座席間隔が970mmの「回転クロスシート」です。LSEはリクライニングシートだったため「後退」したのかというとそうではありません。「LSEでリクライニングさせた時の座席角度」を通常とし、さらにバケットシートとすることでフィット感が増しています。また、棒式のフットレストも備えています。

テーブルは、座席を向かい合わせた時に配慮した壁面の折り畳みテーブルがあり、2次車からは座席背面のテーブルが増備されました。なお、当時は客室常務員が各座席を回ってビュッフェの注文を受ける「走る喫茶室」のサービスを行っていましたが、HiSEは端末に入力する「オーダーエントリーシステム」を初めて導入し、注文から軽食・飲料の提供までを迅速化しています。

車両性能は、設計最高速度が145km/hで、箱根登山鉄道（現・小田急箱根鉄道線）内の40パーミル急勾配にも対応する高性能を誇りました。

バリアフリーへの対応から引退の道へ

1987（昭和62）年に登場したHiSEは、運行開始後しばらくは速達型の「はこね」に限定して運用され、小田急の新たなシンボルとして活躍しました。

1991（平成3）年に20000形「RSE」、1996（平成8）年に30000形「EXE」が登場すると、イメージリーダーとしての座を後継に譲ります。しかし、これらの展望席がないロマンスカーは観光客からの評判が悪く、2002（平成14）年からHiSEがイメージリーダーとしてテレビCMに復活するという異例の扱いを受けています。

ただ、2000（平成12）年に交通バリアフリー法が制定されたことが、HiSEの寿命を短くします。一般席の入口に段差があるハイデッカーのHiSEはバリアフリーへの対応が困難とみなされたのです。こうした理由で、HiSEは2012（平成24）年までに引退することになります。

しかし、HiSEの活躍は終わりませんでした。2006（平成18）年に譲渡先の長野電鉄で「1000系」となり、特急「ゆけむり」として走り出しました。

外観は小田急時代とほぼ同じですが、ワインレッドの塗装部分が、長電レッドと呼ばれる長野電鉄特急色に変わっています。そして、耐雪ブレーキやドアレールヒーターの装備など、雪への対策がなされました。

11両編成が4両編成に短縮され、ビュッフェ、トイレ、洗面所はなくなったものの、それ以外は小田急時代の雰囲気を残しています（オリジナルの保存車は「ロマンスカーミュージアム」で見られます）。

小田急時代に課題となったバリアフリー対応は、展望席部分だけが平屋のため、ここをバリアフリー対応とすることで解決しています（側扉の幅が62cmしかないため、車いすによっては対応できないようです）。LED車内案内表示装置の追加など、小田急時代よりも進化している部分もあります。

長野電鉄でも展望席からは素晴らしい展望を楽しむことが可能です（進行方向の展望席は指定席に含まれています）。長野電鉄はJR東日本の元特急「成田エクスプレス」用253系電車を2000系として導入していますが、「ゆけむり〜のんびり号から」「北信濃ワインバレー列車」などのリゾート色が強い列車では、1000系が優先的に使用されています。

小田急50000形「VSE」の引退で、長野電鉄1000系は数少ない現役連接車となりました。登場時の素晴らしい展望性は今でも健在です。これからも、多くの乗客を楽しませてほしいものです。