フリーアナウンサーの徳光和夫さんが９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストの久能靖さんが２日に９０歳で亡くなったことを報じた。関係者によると、横浜市内の施設で老衰のため亡くなったという。

久能さんは東京大学文学部を卒業後、日本テレビに入社し、アナウンサーとしてニュース部門を担当。東大闘争や成田闘争、日中国交回復など歴史的な場面を実況中継し、特に１９７２年のあさま山荘事件では強行突入の日に９時間生中継を行った。

その後、報道記者に転じ警視庁、労働省、自民党、国会などを担当。昭和天皇崩御に際しては、特別番組でキャスターを務めた。１９９０年日本テレビを退社しフリーに。退社後も、日本テレビ「午後は○○おもいッきりテレビ」内のニュースコーナー「情報特急便」や「ザ・ワイド」内の「ＮＥＷＳ撮って出し」のキャスターを務めると共に、「皇室日記」では、前身の「皇室グラフィティ」時代も含めて２００９年まで１７年にわたりキャスターを務めた。

日本テレビの先輩である久能さんの訃報に徳光さんは「ついこの間まで（久能さんへ）ずっと電話をしていたんですが、全然お出にならないので、どうしたのかなと思っていて…きょう、新聞見てびっくりしました」と明かした。

さらに「久能さんが大切にしておりましたことは、自分の目で見て感じたものを言葉にして伝える。常に現場を取材することを使命としておりました」など秘話を伝えた。

そして「本当にいい先輩で…無念でなりません。ちょっと悔しいです。久能さんともうちょっと話したかったなっていう」と声を震わせ「愛すべき人でした。残念だね…悔しいな」と追悼した。