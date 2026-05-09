タレントの佐藤栞里（35）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「JAPAN JAM 2026 VIVA LA ROCK 2026今年もこの季節がやってきた！」と書き出した佐藤。「大好きなフェスの季節がやってきた！」とつづって、芝生に寝転ぶ自然体な姿をアップした。

「いつもは少し照れくさくてもここでは全力で空に向かって手を掲げたり届くといいなと大きな声でお返事してみたりステージ横のビジョンに映る、顔を真っ赤にしながら楽しむみなさんの好きだ！いますごく幸せだ！が溢れたきらっきらの表情にもぐっときてなんだよこの遊び場最高かよと何度も何度も噛み締めました」と回顧。「もちろんご飯だって美味しいし翌日の筋肉痛はむしろご褒美でフェスがまた、大好きになりました いつかまたあの空の下で音楽を楽しんで最高を更新できますように！」とした。

「お前らあほやなあの言葉がこんなに嬉しいなんてね ああ、わたしあほでよかったなあ」と添えた。

ファンからは「はあああなんでこんなに可愛いのですか」「めちゃくちゃ幸せそう」「栞里ちゃんの笑顔素敵」「最強で最高」「栞里ちゃんの太陽みたいにきらきらした笑顔から楽しかったのが伝わってきます」などのコメントが寄せられた。