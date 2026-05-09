「介抱しますよ…」椿野ゆうこの大胆スーツ＆ランジェリー！デジタル写真集記念カットで見せた究極の裏メニュー♡

『SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』が好評発売中だ。発売を記念し、珠玉の誌面カットが公開された。

物語の舞台は、後輩に誘われて訪れた二郎系ラーメン店。大盛りに苦戦する「僕」を横目に、彼女は涼しい顔で完食する。さらに、見かねた彼女が「ちょっと休んでいきましょうか。介抱しますよ」と積極的な提案を投げかけてくる--。そんな妄想が膨らむシチュエーションを、椿野ゆうこが体現した。

椿野ゆうこ ©週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

室内では、スーツを脱ぎ捨てた彼女の姿が露わになる。誰もが注文できるわけではない「裏メニュー」のようなランジェリー姿は、まさに圧巻のボリューム。

椿野ゆうこ ©週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

朝日を浴びながら髪をかき上げるラストカットは、拝みたくなるほどの美しさだ。色気も満足度も「マシマシ」な一冊を、ぜひ堪能してほしい。

椿野ゆうこ ©週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

【プロフィール】

椿野ゆうこ

2000年8月1日京都府生まれ。アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとして、2020年にデビュー。茨城大学で気象学を専攻し、2024年に気象予報士試験合格し、防災士資格も取得している賢女として知られている。

最新情報は、Instagram(@tsubakinoyuko)で発信中。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星