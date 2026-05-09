「自分たちからやる選手が多かった」“夏冬連覇”神村ルーキー5人衆はすでに全員がJデビュー! プロ基準にも適応した「見て判断」の積み重ね

「自分たちからやる選手が多かった」“夏冬連覇”神村ルーキー5人衆はすでに全員がJデビュー! プロ基準にも適応した「見て判断」の積み重ね