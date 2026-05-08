仏発スーツブランド「ハズバンズ」がエディフィス丸の内でトランクショー開催　デザイナーが10年ぶり来日

フランス発のファッションブランド「ハズバンズ（HUSBANDS）」が、トランクショーをエディフィス 丸の内店で開催する。期間は5月22日から24日まで。アポイント制で、事前に店舗への問い合わせが必要となる。

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同ブランドは、イタリア・ナポリのサルトリアでの修行を経てデザイナーに転身した、元弁護士のニコラ・ガバール（Nicolas Gabard）が設立。英国製生地を用いた伝統的なブリティッシュスタイルを、あえてナポリのアトリエで仕立てた折衷的なテーラードウェアを提案している。フランス・パリにブティックを構え、世界各国のショップで既製品を販売しているほか、不定期でトランクショーを行っている。

今回のイベントでは、ガバールが10年ぶりに来日。デザイナー本人と話し合いながらオーダーを楽しめる。また、オーダー特典としてノベルティのネクタイを数量限定で配付。価格は、スーツが33万円から、ジャケットが26万円から、トラウザーズが11万5000円、ウェストコートが6万6000円、シャツが6万円からとなっている。納期は約5ヶ月。

■HUSBANDS TRUNK SHOW

期間：2026年5月22日（金）〜5月25日（日）

場所：エディフィス 丸の内店

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル 1F

時間：11:00〜20:00