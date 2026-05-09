　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.0ポイント高の3857.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3925.19ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3865.84ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3857.50ポイント　　9日夜間取引終値
3829.48ポイント　　8日TOPIX現物終値
3806.50ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3800.40ポイント　　5日移動平均
3766.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3747.16ポイント　　25日移動平均
3700.89ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3687.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3677.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3628.48ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3626.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3569.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3391.06ポイント　　200日移動平均

株探ニュース