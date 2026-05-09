9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.0ポイント高の3857.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3925.19ポイント ボリンジャーバンド3σ

3865.84ポイント ボリンジャーバンド2σ

3857.50ポイント 9日夜間取引終値

3829.48ポイント 8日TOPIX現物終値

3806.50ポイント ボリンジャーバンド1σ

3800.40ポイント 5日移動平均

3766.00ポイント 一目均衡表・転換線

3747.16ポイント 25日移動平均

3700.89ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3687.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3677.50ポイント 一目均衡表・基準線

3628.48ポイント ボリンジャーバンド2σ

3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3569.13ポイント ボリンジャーバンド3σ

3391.06ポイント 200日移動平均



株探ニュース