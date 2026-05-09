TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.0ポイント高の3857.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3925.19ポイント ボリンジャーバンド3σ
3865.84ポイント ボリンジャーバンド2σ
3857.50ポイント 9日夜間取引終値
3829.48ポイント 8日TOPIX現物終値
3806.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
3800.40ポイント 5日移動平均
3766.00ポイント 一目均衡表・転換線
3747.16ポイント 25日移動平均
3700.89ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3687.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3677.50ポイント 一目均衡表・基準線
3628.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3569.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
3391.06ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3925.19ポイント ボリンジャーバンド3σ
3865.84ポイント ボリンジャーバンド2σ
3857.50ポイント 9日夜間取引終値
3829.48ポイント 8日TOPIX現物終値
3806.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
3800.40ポイント 5日移動平均
3766.00ポイント 一目均衡表・転換線
3747.16ポイント 25日移動平均
3700.89ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3687.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3677.50ポイント 一目均衡表・基準線
3628.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3569.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
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