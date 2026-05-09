9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の820ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



851.89ポイント ボリンジャーバンド3σ

828.35ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値

826.06ポイント ボリンジャーバンド2σ

820.00ポイント 9日夜間取引終値

800.23ポイント ボリンジャーバンド1σ

796.00ポイント 5日移動平均

782.00ポイント 一目均衡表・転換線

774.40ポイント 25日移動平均

748.65ポイント 75日移動平均

748.57ポイント ボリンジャーバンド-1σ

748.00ポイント 一目均衡表・基準線

736.25ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

722.74ポイント ボリンジャーバンド2σ

719.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

696.91ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース