　9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の820ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

851.89ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
828.35ポイント　　8日東証グロース市場250指数現物終値
826.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
820.00ポイント　　9日夜間取引終値
800.23ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
796.00ポイント　　5日移動平均
782.00ポイント　　一目均衡表・転換線
774.40ポイント　　25日移動平均
748.65ポイント　　75日移動平均
748.57ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
748.00ポイント　　一目均衡表・基準線
736.25ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
722.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
719.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
696.91ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース