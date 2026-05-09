◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-1 広島（8日、マツダスタジアム）

ヤクルトは広島との初戦を制し、2連勝。試合後のヒーローインタビューには今季3勝目をあげた高梨裕稔投手が登場しました。

8失点を喫した前回登板を振り返り「本当に不甲斐なかったので、なんとかチームの勝利に貢献できるピッチングをしたい」と、臨んだというこの試合。初回を三者凡退の立ち上がりとすると、好調・坂倉将吾選手の一発以外では得点を許さず、6回1失点としました。

初回に1点を先制したヤクルト打線は4回に高梨投手自らタイムリー。2アウト1、2塁で打席に向かうと、対する先発・森下暢仁投手の2球目のストレートをはじき返しました。この場面については「バットを持ってるので、何が起こるかわからない」と振り返り「なんとかランナーをかえせればと思ったんですけど、本当にバットに当たってくれた。たまたまですけど打てて点が取れたのでよかった」と笑みを浮かべました。

さらにチームについても「すごい良い状態できている」と、その勢いに自らも乗れたことに言及。声援を送ったファンにも感謝を語ると、観客もさらなる声援でこれに応えました。