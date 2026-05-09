名選手＆名振付師の43歳がインスタグラム更新

フィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）は今季、ミラノ・コルティナ五輪で4位、世界選手権で銀メダルと活躍した。来季へ準備を進めるオフ、公開された写真で隣に写っている男性に日本のファンからも注目が集まっている。

今月1日に21歳になった千葉。隣で笑みを浮かべているのは、2006年トリノ五輪の男子銅メダリストで現在は振付師として活躍する43歳のジェフリー・バトル氏だった。

バトル氏は8日、自身のインスタグラムを更新。「最高のスケーターと過ごした、素晴らしい1週間！」として写真を公開した。

羽生結弦さんのプログラムを担当したことでも知られるバトル氏。羽生さんと同じ宮城県出身の千葉とのタッグも現実味を帯び、米ファンからは「嘘でしょ！ ワクワクする」などとコメントが寄せられていたが反響が拡大。日本のファンも歓喜している。

「百音ちゃんがジェフの振り付けを滑るのが凄く楽しみです」

「やっとこの時がきたのですね。最高に嬉しいです」

「百音ちゃん×ジェフリー楽しみ」

「百音ちゃんがジェフと！振付かな？振付だといいな」

「どんなプログラムになるのか今から楽しみ」

日本女子を牽引してきた坂本花織が今季限りで現役を引退。新エース候補として、千葉には期待が懸かっている。



（THE ANSWER編集部）