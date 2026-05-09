ブローダーセンが「transfermarkt」で明かした

川崎フロンターレのGKスベンド・ブローダーセンは、今後も日本でプレーを続ける意向のようだ。

日本で6シーズン目を過ごす29歳は、ドイツの移籍情報サイト「trasnfermarkt」のインタビューに応じ、現時点では日本から出ることは考えていないことを明かした。

ドイツのザンクト・パウリの下部組織で育ち、トップチームでプロデビューを果たした。2021年に横浜FCへ加入し、そこからファジアーノ岡山を経て、今季は川崎に完全移籍した。2021年の東京五輪に出場するなど世代別ドイツ代表の経験を持つ。

J1とJ2を経験しながら、日本でのプレーは6シーズン目を迎えた。日本語が堪能な“親日家”の守護神だが、2023年シーズンにJ2からJ1へ昇格した横浜FCではレギュラーを失う苦悩も味わった。それでも24年に加入した岡山で再びJ1昇格を経験。年間5位でプレーオフに進み、準決勝で4位モンテディオ山形、決勝で6位ベガルタ仙台を下した。

ブローダーセンはこのプレーオフを「キャリア最大のハイライト」として「いつかクラブの歴史がまとめられた時に、初のトップリーグの試合にスキンヘッドのドイツ人GKがいたと記されるのを想像すると面白いですね」とジョークを交えて振り返った。

また、今後の将来についても言及。ドイツへの復帰、あるいは他クラブからのコンタクトについての質問に対し、古巣のザンクト・パウリの関係者とは個人的に連絡を取っているとしたうえで「現時点でドイツ復帰に向けた具体的な動きはありません。ドイツの1部や2部のクラブからオファーが来ることはないだろうと、現実的に考えています。日本の2部でプレーした選手ではなく、他に優れたGKがたくさんいますから」と語った。

また、ポーランドのクラブからの関心はあったようだが、「興味深い話だと感じましたが、自分がそこへいって今よりも快適に過ごせる環境だとは思えませんでした。ここ（日本）で幸せを感じ、キャリアを継続できる限りは日本に残るつもりです」とできる限り長く日本でプレーする意志があると明かした。（FOOTBALL ZONE編集部）