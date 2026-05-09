福田師王、カールスルーエ加入後初の2戦連発…今季5点目もチームは追いつかれてドロー
カールスルーエ（ドイツ2部）に所属するFW福田師王が、2試合連続となる今シーズン5得点目を記録した。
ブンデスリーガ2部第33節が8日に行われ、カールスルーエは敵地でパーダーボルンと対戦。先制された後、75分に追いついたカールスルーエは、79分に福田のゴールで逆転に成功する。
自陣で味方のパスを受け取った福田は、左のマルヴィン・ヴァニツェクへと展開し、ヴァニツェクはペナルティエリア手前まで走った福田へと返す。福田は寄せてきた相手を剥がすと、右足を振り抜き、ゴール左下へと突き刺した。
しかし、カールスルーエは85分に同点を許して連勝ならず。昇格争いの渦中にあるパーダーボルンが辛くも勝ち点「1」を拾う格好となった。
今季ボルシアMGからの期限付き移籍でカールスルーエに加入した福田は、シーズン中盤まではなかなか出場時間も得られずにゴールが遠かった。しかし、直近は好調を維持しており、前節と今節に加入後初となる2試合連続ゴールを記録することになった。
ブンデスリーガ2部第33節が8日に行われ、カールスルーエは敵地でパーダーボルンと対戦。先制された後、75分に追いついたカールスルーエは、79分に福田のゴールで逆転に成功する。
自陣で味方のパスを受け取った福田は、左のマルヴィン・ヴァニツェクへと展開し、ヴァニツェクはペナルティエリア手前まで走った福田へと返す。福田は寄せてきた相手を剥がすと、右足を振り抜き、ゴール左下へと突き刺した。
今季ボルシアMGからの期限付き移籍でカールスルーエに加入した福田は、シーズン中盤まではなかなか出場時間も得られずにゴールが遠かった。しかし、直近は好調を維持しており、前節と今節に加入後初となる2試合連続ゴールを記録することになった。
【ゴール動画】福田師王が今季5ゴール目！
#福田師王 が今季5ゴール目！！🔥— イージースポーツ (@easysportsjp) May 8, 2026
ヴァニツェクとの連携から一気に速攻⚡️
最後はPA手前から右足を振り抜き、ゴール右隅へ💥#イージースポーツ2 #ブンデスリーガ2部 #2Bundesliga
⚽ブンデスリーガ2部
🆚SCパーダーボルン07 vs カールスルーエSC
📱視聴はこちら https://t.co/MHVjBVLaF7 pic.twitter.com/pcEAd1QbaH