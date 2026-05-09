映画『踊る大捜査線』は危ない…業界人が不安視するワケ

2026年の映画市場を見渡すと、かつて一時代を築き上げた潮流が再び盛り上がりを見せようとしていることが分かる。それは、地上波テレビドラマシリーズの映画化だ。

山下智久が主演を務める人気シリーズ『正直不動産』の公開を皮切りに、夏の目玉として8月から鈴木亮平主演の『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 CAPITAL CRISIS』が控えるだけでなく、織田裕二主演の国民的ドラマシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』が満を持して9月18日に公開されるのだ。

それだけではない。深夜ドラマという小規模な枠でありながらコアなファンを獲得した、菅井友香と中村ゆりかのダブル主演による『チェイサーゲームW 水魚の交わり』も5月15日より公開。数年ぶりにドラマシリーズの映画が活気づいている。

木村拓哉主演『HERO』や『相棒』シリーズの大コケで、一度は凋落したドラマ映画が復活したワケについては、前編記事「『踊る大捜査線』『正直不動産』……“テレビ離れ”時代にドラマシリーズの映画化が続く理由」の通り。

後編では、待望の続編公開が決まった『踊る大捜査線』の不安要素など、引き続き関係者の声をお届けします。

ドラマ映画のヒットの共通点はあるのか？

数あるドラマシリーズ映画の中で、大ヒットを記録した作品にはどのような共通点があるのだろうか。キー局でドラマプロデューサーを務めるベテラン社員のＡ氏は語る。

「ドラマ放送終了後の適切なタイムラグが重要だと思いますね。興行収入50億円以上を記録した作品を見ると、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』（2003年、173.5億円）、『BRAVE HEARTS 海猿』（2012年、73.3億円）、『劇場版コード・ブルー』（2018年、93億円）、『劇場版TOKYO MER 南海ミッション』（2025年、52.9億円）など、いずれもドラマ本編の熱が冷めやらぬうちに公開されている作品ばかり。

映画化が早すぎても良くないし、3〜5年後でも難しい場合がある。このタイミングをSNSのコメント数や配信での再生数の数値で判断できるようになったことは大きいですよ」

とはいえ、常に成功を約束されているわけではない。Ａ氏は続ける。

「安易なスケールアップだけに捉われてしまうと失敗してしまいますね。映画版だからといって、ただ事件の規模やスケールが大きくなるだけだと、観客は飽きてしまう。特に医療モノや警察モノでは、映画化となるとすぐに国家規模の危機や未曾有の大テロといった大風呂敷を広げがち。観客が観たいのは派手なシーンでなく、愛着のあるキャラクターたちが困難にどう立ち向かうか、その人間ドラマなんですよ」

『踊る大捜査線』はブランクをどう跳ね返すか？

そんななか、Ａ氏はとある作品を褒めちぎる。

「事件をスケールアップしつつ、感動的なシナリオで素晴らしい映画に仕上げているのは『TOKYO MER』シリーズでしょうね。

黒岩勉さんの脚本がとにかく見事で、事件がスケールアップしても、命を救いたいと願う医療従事者たちの確固たる信念、チームの絆という熱い人間ドラマをしっかりと描くことを忘れていない。各キャラクターが生き生きと描かれているからこそ、リアルな感動が得られるんですよ。

ドラマの魅力をちゃんと考慮しなければ、どんなに予算を使っても容赦なく観客から見放されることになると思います」

最後に、話題の『踊る大捜査線』最新作についても聞いた。ドラマや映画に関する記事を執筆するウェブライター・C氏は動向を不安視する。

「ドラマ放送開始から25年以上が経過し、2012年の映画『THE FINAL 新たなる希望』で一旦幕を閉じた同シリーズ。しかし、2024年に「踊るプロジェクト」が再始動し、柳葉敏郎さん演じる室井慎次を主人公とした映画2部作『室井慎次 敗れざる者』、『室井慎次 生き続ける者』が連続公開。しかし、興行収入はともに18億円前後で全盛期の圧倒的な数字には遠く及ばなかった。

原因は明白で、長すぎる空白期間による“ファン離れ”。当時の熱狂を知る観客は年齢を重ねてしまい作品への興味が薄れているし、SNSで口コミを増やしてくれるような世代でもない。また、熱狂の火付け役になる若い世代にとっては単なる平成の名作でしかない。

勢いづけるための『室井慎次』シリーズが逆に足を引っ張ってしまったことで、9月公開の『N.E.W.』は動員が伸びないのではないかと危惧しています」

ドラマシリーズの映画化は、かつてのように「作れば観客が来る」という時代は過ぎた。そんななか、リスクの低さや宣伝効率の良さはオリジナル企画よりも優れていることが明らかになり、少しずつドラマシリーズの映画が増え始めているようだ。

しかし、それだけではヒットは見込めない――。

問われているのは、テレビで育てたIPをいかに映画としても面白いモノにできるか。つまり、作り手の覚悟や熱量、脚本や演出のこだわりが大切になってくるのだ。今年のドラマシリーズ映画のラッシュが一つの分岐点になるだろう。

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