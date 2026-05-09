「書物の航海へ」 ［著］石井洋二郎

新入生と話すとき、私は口癖のように「古典を読みなさい」という。

古典が扱うのは、人類が国や時代を超えて挑んできた問いだ。明快な答えはまれ。内容は解釈に委ねられるから何度も読み返す。思考が深まると線を引く場所も変わる。人類が格闘してきた問いと対峙（たいじ）しつつ己の成長を確認する、こんなに愉快なことはそうそうない。

だが卒業した学生が古典を繰り返し読むだろうか。教養を押しつける後ろめたさもある。そんな私にとって、「いまを生きるための古典」という本書のサブタイトルはなんとも魅力的に映った。

本書は、数々の古典から著者の気になった文章を引用して、議論が進められる。正直、ある段落をして全体を語らしめる手法はあまり好みではない。恣意（しい）的な切り取りと紙一重だからだ。

だが違和感は見事に裏切られる。本書は、驚く・知る・関わる・戦う・愛する・生きるという人間を形作る「相」ごとに章が構成されている。これがうまい。人間の日常の営みに即して古典が引かれる。そこでは、時を隔てた思想家たちの意外な連続性という縦糸と、通説の陰に隠れた驚くべき着想という横糸が鮮やかに織りなされ、先人たちの知的格闘の軌跡が生々しく描かれる。

読後感も温かい。歴史を超えて苦悩し続ける「人間」への愛（いと）おしさが随所に滲（にじ）みでているからだ。思想家たちの悩みは底なしに深いが、それゆえに迷走もする。著者もまた、思索の末にたどり着いた自らの論の素朴さ、議論の漂流を率直に告白する。先人たちの葛藤が〈いま〉を生きる私に接続するこの感覚。サブタイトルに偽りなしだ。

古典が難解なのは、人間が苦悩する存在であることの証（あかし）だと知る。事実に驚き、疑問を抱く。考え、悩み、迷走を重ねて新たな問いに漂着する。これこそ人間が人間たる所以（ゆえん）である。学生よ、古典に挑め。人間らしくあれ。語るべき言葉を与えてくれた本書に感謝だ。

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いしい・ようじろう 1951年生まれ。東京大名誉教授。専門はフランス文学・思想。著書に『ピエール・ブルデュー』など。