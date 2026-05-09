「サム・アルトマン評伝」 ［著］周恒星

先日、愛用するチャッピーに私の記事を読ませ、あるテーマで原稿を書かせてみた。自力で書いたものと両方知人に見せたら、チャッピー筆のほうがいいと言われて大ショック……。そのチャッピー、チャットGPTを生んだ会社、オープンAI創業者の評伝。

8歳の誕生祝いがマッキントッシュでスタンフォード大ではAI・ロボット研究室に。中退し携帯電話の位置情報共有アプリ会社を創業、その会社を売却してベンチャーキャピタル（VC）業界へ。2015年にイーロン・マスクとオープンAIを設立。30歳だった。

AIの開発はグーグルらテックの巨人たちも心血を注いでいた。スタートアップが巨人と競争？ しかし「シリコンバレーの歴史とは、スタートアップが大手企業を倒してきた歴史」だ。かつてのグーグルのように。

マスクが離れ、資金不足に陥ると、「老朽化が進んで肥大化した老人ホーム」マイクロソフトから10億ドルの出資を得る。そして22年11月、アルトマンはツイッター（現X）でチャットGPTのリリースをつぶやく。ユーザーは公開5日目に100万人を突破。怒濤（どとう）の勢いが続くも、彼は翌年11月、取締役会で突然解任される。社内外で大混乱、顧客は離れ、マイクロソフトの株価は急落、結局5日後に復帰……。

このめまぐるしさとカネの巨額さよ。スティーブ・ジョブズが「クーデター」でアップルを追われた時、復帰は12年後。スピードはぎゅっと凝縮、金額はふくれた。

彼は人の縁を大事にし、VC時代の清掃員が今もオープンAIで働く。営業ではあらゆるドアをたたき、相手を直撃しねばる。「自信の力はとてもパワフル」と己を信じる。意外に古風というか基本に忠実なのだ。

40代に入ったばかりの彼。シリコンバレーを超え「もっと大きな役割を果たしたいと熱望」する。これからどうするのだろう。あ、この書評は自力で書きましたよ。

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ジョウ・ホンシン 中国のジャーナリスト。北京を拠点にウェブメディアを運営。中国文化、テクノロジーの記事を発信。

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牧高光里訳