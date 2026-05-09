佐野元春『SOMEDAY』が45年経ってもアンセムであり続ける理由…画期的だった「詰まる符割り』

背骨のような曲＝アンセム

「アンセム」……「聖歌」「賛美歌」「祝歌」。転じて「聴こえてくると背筋がピンと伸びる歌」--。

今回は、この3月に70歳となった佐野元春の10歳下である私世代、つまりアラカン世代のアンセムとしての佐野元春『SOMEDAY』を取り上げてみたい。

シングルとしての発売はちょうど45年前の1981年だった。正直、セールスは不発だったが、翌年の同名アルバムで大ブレイクすることとなる。

ではなぜ、この曲が私世代のアンセムとなり得たのか。若い方々にも伝わる形で考察してみたいと思う。

今から15年前の2011年、飛行機の機内放送で、タレントの向井亜紀が、佐野元春の『ガラスのジェネレーション』を「私の背骨のような曲」と表現しているのを聞いて、膝を打った。

そう。「アンセム＝背骨のような曲」！

私は向井亜紀より2歳下だが、今でも、自分の背骨に『SOMEDAY』が打ち込まれている気がする。なるほど、だから聴こえてくると背筋がピンと伸びるのか。

と、こういう話を書いていると、当時の思い出に浸って、ついうっとりとして筆が滑ってしまうが、いやいや。先にも書いたように、この曲の魅力を次世代へとつないでいきたいと思うので、いきおい世代共感トークは控えめに、極力冷静に冷静に考察していきたい。

また、私世代のアンセムにのし上がったのには、後述するような歌詞の魅力が強く働いたと考えるものの、ここでは、あまり語られない『SOMEDAY』の音楽的側面の魅力について、先に言及する。

あの曲の魅力は、そう単純じゃない。だからこそ『SOMEDAY』は『SOMEDAY』になり得たのだから。

『SOMEDAY』は「ロンバケしてる」

『SOMEDAY』の音楽的魅力について。まずはアレンジの話から始めたい。

引き合いに出すのは、1981年、シングル『SOMEDAY』の少し前にリリースされた大滝詠一の傑作アルバム『A LONG VACATION』である。いうまでもない、あの「ロンバケ」だ。

実は、若き佐野元春が、ロンバケのレコーディングを見学したのだという。そして、大いに感化され、時間と人とお金をふんだんに使ったロンバケのレコーディングを、そのすべてが足りない環境で実現しようと思い立ったのだ。

ここで2つの驚き。

まず1つ目。ロンバケのような十分な環境で録音されたわけでないにもかかわらず、私のようなレコーディング素人の耳で聴けば、『SOMEDAY』は（当時っぽい言い回しでいえば）十分「ロンバケしてる」ということだ。

歌メロに入る前、街の雑踏の音から続く、イントロのドラムスの「♪ドンドンドン」という音から、十分にロンバケ。そして次に流れてくる、実に優美なピアノのフレーズもまたロンバケだ。まるで『恋するカレン』の続編のように聴こえてくるではないか。

2つ目の驚きは、シングル『SOMEDAY』のリリースが、ロンバケリリースのたった96日後だという事実だ。つまり、めちゃくちゃ早い手さばきだったのだ。

大滝詠一から大いに感化されたこと、そして大いに感化された結果としての情熱とスピード感に突き動かされて、『SOMEDAY』の劇的なアレンジが完成したのだった。

『ハングリー・ハート』との近似性と違い

少々、書くのがおっくうな事柄だが、『SOMEDAY』の音楽的魅力を語る上で重要だと思うので、臆せず書いてみる。

私のちょっと上世代の音楽ファンがしばしば上から目線で持ち出すのは、ブルース・スプリングスティーン『ハングリー・ハート』（80年）との近似性だ。

確かに『SOMEDAY』が、ロンバケだけでなく、この曲にも感化されたことも間違いないだろう。

まずはボーカルスタイルが似ている。当時『SOMEDAY』を『ハングリー・ハート』より前に聴いた私などは「ブルース・スプリングスティーンが佐野元春の物まねをしている」と思ってしまったほどだ。

そしてイントロもまた似ている。そもそも「C→Am→Dm→G」というコード進行も同じで（ただし『ハングリー・ハート』のキーは半音高い「C#」）、ピアノによる流麗なメロディや、深いディレイのかかった音像にも近似性が認められよう（実は『SOMEDAY』、ロンバケ、そして『ハングリー・ハート』もすべてフィル・スペクター由来という意味では同根なのだが）。

しかしイントロから本編に入ると、まったく別の曲になる。音楽的視点で言えば、楽曲の「背骨」はコード進行だ。そこでコード進行を実際に確かめてみたい。

とにかく（間奏を除いて）最初から最後まで、イントロ同様「C→Am→Dm→G」を執拗に繰り返す『ハングリー・ハート』に対して、メジャーセブンスやマイナーセブンス、サスフォーなどの複雑な響きを多用する『SOMEDAY』は、非常に精巧かつ優美だと言える。

ちなみに『SOMEDAY』の歌詞とコードをこちらに。佐野元春の公式サイト「Moto's Web Server」（moto.co.jp）に格納されているもの。自身の公式サイトに歌詞やコードまで掲載している音楽家は、なかなかいない。

話を戻すと、『ハングリー・ハート』のシンプルでストレートなコード進行が、いかにも当時のアメリカを象徴しているのに対して、精巧かつ優美に組み立てられた『SOMEDAY』は、後述する当時の日本、ひいては東京のありように、明らかに似つかわしかった。

そして、そんな「1980年代前半の東京」的音楽性が、歌詞の魅力と密接に結び付いてくる。

「詰まる符割り」に注目してみると

さて、いよいよ歌詞の話だが、中身に入る前に、歌詞にある言葉の歌い方＝「符割り」の話をさせてほしい。

符割り＝日本語の文字一つひとつに、どのようなリズムの音符を割り当てるか。佐野元春という音楽家が、日本のロック／ポップス史に残した、もっとも大きな功績は、この符割りにあると私は考える。

具体的にいきたい。佐野元春の公式サイトにある『SOMEDAY』の歌詞 を見ながら、1番を一度口ずさんでほしい。

♪【まち】のうたがきこえてきて

♪【まよ】なかにこいをだ【きし】めた

♪おどり【つづ】けていた

♪【とき】のながれも【かん】じないまま

私と同世代の方なら、上の【 】内の詰まるリズム（16分音符）が、当時とても新しく感じたことを記憶しているはずだ。歌い出し「♪まち（の）」からして、いきなり詰まっているではないか。

ではこの「詰まる符割り」がもたらしたものは何か。

1つ目は「グルーヴ感」である。「♪まーちーのー」ではなく「♪ﾏﾁ・の」となることで、詰まりから派生する跳ねる感じ、躍動感が言葉に与えられるのだ。

2つ目は「英語感」だ。ビートルズ『レット・イット・ビー』（70年）の歌い出し「♪When I（find my self）」もまさに16分音符だが、英語の発音として普通で、驚く人など誰もいない。しかし80年代初頭、日本語で「♪ﾏﾁ・の」と歌う方法論は、劇的に新しかった。

Jポップが躍動感あふれるものに

さらにいえば、この「詰まる符割りで日本語を歌う」という方法論を発明し、ここまでシステマティックに導入した音楽家は、佐野元春以前にはいなかったと断言できる。

そして80年代後半以降、この詰まる譜割りが一気に普及して、Jポップの日本語が、一気に躍動感あふれるものとなっていく。

何が言いたいかというと、『SOMEDAY』が私世代、つまり当時の新世代のアンセムになりえた理由として、歌詞の内容以前に、歌詞を歌うときの革新的符割りが影響したということである。

このあたり、詰まる符割りが普通になってしまった現代を生きる若い世代には、なかなか分かりづらいことだと思うので、いきおい丁寧に説明してみた。

【後編を読む】〈私〉を聴き手に委ねたから、みんなの曲になった…佐野元春『SOMEDAY』に45年前のキッズが惹かれた理由

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