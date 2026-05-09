◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたドジャースのＢ・スネル投手（３３）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブレーブス戦でメジャー復帰すると８日（同９日）、地元紙「カリフォルニア・ポスト」など複数の現地メディアが報じた。

３日（同４日）に傘下３Ａオクラホマシティーでリハビリ登板し、４回５５球を投げて２安打２失点４奪三振だったスネル。当初は９日（同１０日）に４度目のリハビリ登板を行い、５回７５球をメドに最終テストする予定だった。しかし、ド軍が方針転換。６日（同７日）の敵地・アストロズ戦でグラスノーが２回の投球前に背中を痛めて緊急降板したことが原因だ。試合後、ロバーツ監督は「負傷者リスト（ＩＬ）入りするとは思っていないし、本人もそうは思っていないと思う」と説明するなど、試合後、球団はＩＬ入り回避を期待していた。検査では重大な異常は見つからなかったようだが、現在も右腕の回復待ちだといい、次回登板を飛ばす可能性が浮上。そのため、スネルのメジャー復帰が“繰り上げ”となった。

９日の試合はスネルのボブヘッド人形が配布される日。自身のイベント日の復帰は劇的な展開ではあるものの、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は「驚きだ。球団はこれまで何度もスネルをＩＬから復帰させる前に、５イニングを超えて投げられる状態まで調整したいという希望を示していたからだ」と伝えた。当日、左腕には７５球程度の球数制限が設けられるとみられる。