「謝罪動画でニヤニヤ」「ファンを舐めすぎ」令和ロマンの「単独ライブ」が大炎上した”本当の理由”

単独ライブの「杜撰すぎる対応」でファン激怒

人気お笑いコンビ「令和ロマン」による単独ライブ「RE:IWAROMAN」をめぐる“炎上”がGW中に発生した。

事前に予告されていた「特別パート」が、開催2週間前に急遽中止になった。さらにフォローで行われた追加の情報発信が火に油を注ぐ結果となり、チケットを購入したファンを中心にSNS上で批判が溢れかえる事態になったのだ。

内情を知る関係者によれば「この状況の“戦犯”とも言えるのは同ライブの制作会社のようですが、表向きには公になっていません。そのため、ファンが拳を振り下ろす先が不明瞭であることも炎上に拍車を掛けてしまっている」という。その舞台裏を詳報する。

M-1グランプリ二連覇という前人未到の偉業を達成した令和ロマン。その勢いはボケの高比良くるまが吉本興業を退所してもなお衰えず、5月16日には神奈川・Kアリーナ横浜にて約20000人動員の超大規模単独公演が開催されることに。ところがこのライブが、コンビにとってかつてないほどの大炎上を招くこととなってしまった。

チケットには複数のプランが設定されていて、「リハーサル観覧パス」と「最前エリア席確約」が含まれるSSロマン席・Sロマン席（計約3000人）は、それぞれ10万円、3万円と高額になっていたが……。

誠意が足りなすぎた「謝罪動画」の内容

「該当チケットの購入者に対して、5月2日に一斉メールで『本編での体験を最大限にするため』にと、目玉として提示されていたリハ観覧の中止が通知されたのです。同メールには、令和ロマンのふたりがこの事態を説明して謝罪する動画のURLも添付されていたのですが、この動画もまたチケット購入者の反感を買うのに一役買いました」（スポーツ紙記者）

動画を見たという令和ロマンのファンに話を聞くと「最初は誠実に対応してくれたと思いましたが、炎上が加速していくにつれ、段々腹が立ってきた」という。

「動画はお笑いテイストというか、ふたりがふざけあいながらリハ観覧の中止を報告してお詫びするというもの。理由については『よく考えたら漫才には音楽コンサートのようなリハーサルがない』『該当チケット購入者の約3000人にネタバレをするのは盛り上がりに欠ける』など、いずれも発売前に予測できることを話すのです。それでも『ああ、いつもの令和ロマンだな』と思いましたが、肝心の謝罪は笑いを堪えながら『ごめんなたい』と繰り返し、予想される批判についても『炎上だけは……』と逃げていて、チケット購入者にまったく向き合っていないんだなと感じるようになりました。

しかも動画内でくるまさんは『リハはないからそのぶん家でゆっくり寝てから来て』と言っていたのに、すぐに公式から『開演前にSSロマン席・Sロマン席のお客様限定で令和ロマンのお二人が直接ご登場するお時間をご用意しております』と追加発表されて、取ってつけた対応ばかりなんだなとガッカリしました」（同ファン）

吉本サイドに事前報告は一切なし

こうして翌3日にはニュースサイトでも取り上げられるほどの“炎上”となった今回の騒動。SNS上ではコンビのブレーンであるくるまへの批判がもっとも多いが、相方の松井ケムリやライブを主催する「RE:IWAROMAN実行委員会」にも責任を追求する声が噴出。制作関係者によると、実行委員会については「映画などと同じく複数の企業が参加しているが、ケムリ所属の吉本は含まれていない」のだという。

「くるまは昨年のオンラインカジノ問題に際して吉本を退所し、ケムリのみ残留するという珍しい形を取っています。このときはくるまが吉本の反対を押し切って事情説明と謝罪の動画を勝手にアップしたことで、双方の信頼関係が崩れたと言われていましたが、他にも吉本をスルーして『外部の有力者』に事態解決を依頼するといった“スタンドプレー”が問題視されていたんです。

こうして吉本はくるまの退所とともに、『RE:IWAROMAN』の制作からも撤退したとか。実行委員会の幹事となったのは大手広告代理店で、他にもオンライン配信やプロモーションを行う企業などが名を連ねています」（同関係者）

内部の資料でもライブの「エグゼクティブ・プロデューサー」として、代理店関係者の名前が綴られていることが確認できる。

「現在の令和ロマンは、くるまによるソロプロジェクトに近い状態。ケムリに関しては吉本から派遣される外注タレントといった立ち位置だけに、一連の事態に関しても事前報告や相談などもまったく行われていなかったとか。ライブ制作のノウハウに乏しい代理店では、この騒動にうまく対処できなかったということでしょう。

さらに今回のケースは景品表示法に違反する可能性も否めないため、公正取引委員会による調査が行われる可能性まである。今後、制作サイドは代替の特典の用意、あるいは希望者への払い戻しも必要になってくると思います。むしろ、そうしなければ公取委案件になりかねないので当然でしょう」（同）

GW明けとなる5月7日時点で、くるまによる公の情報発信はXでの「申し訳ありませんでした！」というツイートのみ。この状況から16日のライブ本番でS席、SS席購入者を納得させるパフォーマンスを繰り広げることができるのか、王者としての正念場となりそうだ。

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