ヒッカケの原因は“頭の位置”のせい？安定したスイングを習得しよう

飛距離が伸びない、打球が曲がる、ダフリ・トップ……。ミスの種類はさまざまでも体の使い方、動かし方の「１点」を直せば、すべてのミスをすぐに防ぐことができる。

そんなスピード上達を叶える、濱野流「１点集中スイング改造」で、ミスの出ない振り方を即マスターしよう！

【ダウンスイング～インパクト】

遠心力に耐え重心をキープするコツは〝頭を動かさない〞

ダウンスイングからインパクトは重心位置がズレやすい注意ゾーン

ダウンスイングからインパクトは、ボールを強くヒットしようとするため、大きな遠心力が発生し、重心位置がズレやすくなる注意ゾーン。強振したクラブの反動で体が起き上がったり、それを防ごうと前へバランスを崩したりと、上半身の前傾角度が変わりやすく重心位置をキープするのが難しい。

「反動に耐えながら重心位置をキープするコツは頭を動かさないことです」（濱野）。頭が前後左右に動かないよう注意すると上半身の前傾角度が保たれ、ダウンスイングでも重心位置をキープできる。

【×】頭が上がる

頭が上がると上半身が起きて、重心位置はカカト方向へズレる。ボールとの距離が遠くなることでスライス、無理やりつかまえようとして手を伸ばせばヒッカケも出てしまう。

【×】頭が下がる

頭が下がると重心位置がツマ先方向へズレて前傾角度が深くなり、頭と地面との距離が近づいてしまう。インパクトで〝詰まり〞が生じてスムーズにスイングできない。

【フォロー～フィニッシュ】

体のパーツをスティック上に寄せて「美・フィニッシュ」を作る

パーツを同時に寄せるのがバランスを保つ秘けつ

フォローからフィニッシュでは、両足で踏んでいるスティック上に重心位置を キープしながら、体重を左足の上へと移動させていこう。このときは右足の体重を左足へと移動させていくのがポイント。「頭、お尻、手など全身のパーツを左足の上に集めます」と濱野。左足に集めるといっても、スティック上に重心位置があるのは 変わらない。そこに体のパーツを集めていく意識が、バランスのいいフィニッシュを作る秘けつだ。

左足に寄せるときは、すべて同じタイミングで寄せることが重要。最後まで徹底した重心管理が振り急ぎなどのミスを予防し、安定性と再現性を高めるスイングを作り出す。

フォローの出だしで耐える

振り抜いたクラブにつられて重心位置がブレやすいが、頭を動かさないで〝耐える〞意識をもとう。

「寄せる」が〇、「寄ってしまう」は×

同じタイミングで寄せましょう

インパクト後「頭、お尻、手」などをスティック上のラインに近づけていく。このとき「寄ってしまう」のではなく「寄せる」意識をもつのがスイングをコントロールするポイントになる。

最終回の１点集中は〝スイングの溜め〞です！

いかがでしたか？ 重心位置を見極めるレッスンをぜひ参考にしてください！

濱野 希

●はまの・のぞみ／1994年生まれ。栃木県出身。容姿や指導力、人柄のよさから多くの生徒に慕われる人気コーチ。山梨県の「IKIGAI GOLF ACARDEMY」を中心に全国的にレッスンを行なう。現在、LPGAティーチングライセンスA級を取得中。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝東松苑ゴルフ倶楽部