＜速報＞山下美夢有が13位でプレー中 日本勢続々ホールアウト、7人がカットライン下
＜みずほアメリカズ・オープン 2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行する中、日本勢は続々とホールアウトしている。
【写真】制服じゃなくてもJK感！ 吉田優利の初々しい一枚
現在プレー中なのは、日本勢最上位となるトータル1アンダーの13位タイにつける山下美夢有、トータル1オーバー・32位タイの竹田麗央、トータル5オーバーの60位タイにつける馬場咲希の3人。西郷真央は連日の「72」、初日にホールインワンを達成した勝みなみは「74」で回り、ともにトータルイーブンパーの18位タイ。原英莉花は「75」とスコアを落とし、トータル1オーバーの32位タイでホールアウトしている。その他の日本勢は、現在のカットラインとなるトータル2オーバーに届いていない状況。笹生優花、岩井明愛、古江彩佳、畑岡奈紗がトータル5オーバーの70位タイ。吉田優利がトータル9オーバーの90位タイ、岩井千怜がトータル11オーバーの110位タイ、櫻井心那はトータル20オーバーの117位タイとなっている。世界ランキング2位のジーノ・ティティクル（タイ）がトータル7アンダーで首位。2打差にジェニファー・カプチョ（米国）が続いている。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝者には48万7500ドル（約7600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞みずほアメリカズ・オープン スコア速報
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