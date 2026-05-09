行政も手が出せない!? 富士山頂が「どこの県でもない」特殊エリアな理由【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山頂は結局、静岡県・山梨県どっちのもの？

山頂はどちらにも属していない!?

富士山は、静岡県と山梨県の県境にまたがってそびえる山です。そのため、「富士山は結局、どちらの県のものなのか？」という疑問は、昔からたびたび話題になってきました。

しかし、じつは富士山頂は静岡県のものでも、山梨県のものでもありません。

その背景には、富士山の山頂付近が、静岡県と山梨県の県境を法的に確定できない特殊な区域であることが原因にあります。山頂から8合目以上の一帯は、行政上の県境が定められておらず、長らく国有地や県有地として整理することができませんでした。こうした経緯のなかで、山頂部は現在、富士山本宮浅間大社の境内地として管理されています。

国土地理院の地形図を見てみると、富士山頂付近には県境の線が引かれていないことがわかります。つまり、地図の上では富士山の上のほうには「県境が存在しない」という、少し不思議な状態になっているのです。

では、どの県にも属していないとなると、山頂の山小屋には郵便物が届かないのでしょうか。その心配はありません。郵便番号は静岡県側の「〒418-0011」として登録されており、山頂にも郵便物は届けられています。県境にありながら、どちらの県のものでもない。富士山の神秘のうちのひとつともいえるかもしれません。

静岡県側／山梨県側それぞれの魅力

静岡県側 広大な裾野が広がり、雄大で優美。「表富士周遊道路」など道路の名称にも使われている。 山梨県側 遠景の景色が特徴で、旧千円札の裏側に描かれた逆さ富士は本栖湖（山梨県）から望む山影。

富士山の真上には県境がない！

国土地理院の地図上でも、山梨県と静岡県の間に引かれている県境を示す線が、富士山のちょうど山頂部分で途切れています。山頂を含む8合目から上のエリアは、富士山本宮浅間大社の敷地です。

出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）「地理院地図」を加工して作成

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。