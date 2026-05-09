ことし9月に開幕するアジア大会 愛知･名古屋。今回注目するのは、規格外の飛距離が武器の名古屋出身・スーパー高校生ゴルファーです。

【写真を見る】“プロより飛ぶ高校生” 中学2年で300ヤード超 史上最年少で優勝も…狙うは｢賞金王･年間王者｣17歳･松山茉生【アジア大会 愛知･名古屋】

小さな体で力いっぱいゴルフクラブを振る少年。自分が満足できるまで、とにかく、クラブを振って、振って、振りまくる。これこそが、少年の“原点”でした。

（松山茉生選手）

「始めたての頃は、本当に振って飛ばすことしか考えていなかった」





ドライバー飛距離は中学2年で300ヤード超

愛知県名古屋市出身 松山茉生選手、いまは高校3年生。

どこまで飛んでいきそうな、大きな弧を描く打球。夢も同じくらい大きく…



(松山選手)

「今年プロになって、ツアーで優勝して、プロ1年目から賞金王･年間王者になって、そういう目標で今は努力しています」

最大の武器は、幼い頃から磨き上げてきた“飛距離”。中学2年生ですでにドライバーの飛距離は300ヤード超え。



この規格外の飛距離を武器におととし、日本アマチュア選手権で史上最年少優勝（15歳344日）を果たしました。

ドラコンは…プロ顔負けの飛距離で優勝

飛距離だけなら、プロにも負けない。証明したのは、去年の中日クラウンズのドライビングコンテストでした。名だたるトッププロが出場するなか、アマチュアの松山選手が優勝しました。



(松山選手)

「プロの中でも自分の飛距離が通用するのは、率直にうれしかったです」

“飛ばし王”の名を引っ提げて臨んだ去年の中日クラウンズでしたが、国内屈指の難関コース和合を攻略できず予選落ち。



(松山選手)

「難しいところにはまって崩れてしまった」

しかし、今年は一回り成長した姿を見せます。

アマチュアで唯一決勝へ 最終日はバーディー量産

予選では、なんとかトッププロに食らいつき1オーバー、44位タイ。アマチュアで唯一、決勝に進出します。



(松山選手)

「予選を通過できたので、成長できたかなという実感はありました。ビッグスコアを出して少しでも上位に入れるように頑張りたい」

さらに、最終日にはバーディーを量産！その数なんと5つ！スコアを大きく伸ばし、4日間でトータル3アンダー、35位タイ。ベストアマに選ばれましたが、やっぱり夢は大きく…



(松山選手)

「もっともっと練習して、来年は上位争いして優勝できるように頑張りたいです」

地元愛知で開催のアジア大会

ことし9月には地元でアジア大会が行われます。例年、日本からはアマチュアが出場しているこの大会。



(松山選手)

「大きな国際大会っていうのもありますし、日本で、地元 愛知での開催なので、出たいですし、もし出場機会をいただけるなら今まで以上に調整して努力して（アジア大会に）挑めたらと思います」

ゴルフは、春日井市の春日井カントリークラブで行われます。

大きな舞台で、大きな夢を持つ松山選手が、ビッグドライビングで世界に名を轟かせるかもしれません。

CBCテレビ「チャント！」2026年5月5日放送より