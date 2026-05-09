“プロより飛ぶ高校生” 中学2年で300ヤード超 史上最年少で優勝も…狙うは｢賞金王･年間王者｣17歳･松山茉生【アジア大会 愛知･名古屋】
ことし9月に開幕するアジア大会 愛知･名古屋。今回注目するのは、規格外の飛距離が武器の名古屋出身・スーパー高校生ゴルファーです。
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小さな体で力いっぱいゴルフクラブを振る少年。自分が満足できるまで、とにかく、クラブを振って、振って、振りまくる。これこそが、少年の“原点”でした。
（松山茉生選手）
「始めたての頃は、本当に振って飛ばすことしか考えていなかった」
ドライバー飛距離は中学2年で300ヤード超
どこまで飛んでいきそうな、大きな弧を描く打球。夢も同じくらい大きく…
(松山選手)
「今年プロになって、ツアーで優勝して、プロ1年目から賞金王･年間王者になって、そういう目標で今は努力しています」
最大の武器は、幼い頃から磨き上げてきた“飛距離”。中学2年生ですでにドライバーの飛距離は300ヤード超え。
この規格外の飛距離を武器におととし、日本アマチュア選手権で史上最年少優勝（15歳344日）を果たしました。
ドラコンは…プロ顔負けの飛距離で優勝
飛距離だけなら、プロにも負けない。証明したのは、去年の中日クラウンズのドライビングコンテストでした。名だたるトッププロが出場するなか、アマチュアの松山選手が優勝しました。
(松山選手)
「プロの中でも自分の飛距離が通用するのは、率直にうれしかったです」
“飛ばし王”の名を引っ提げて臨んだ去年の中日クラウンズでしたが、国内屈指の難関コース和合を攻略できず予選落ち。
(松山選手)
「難しいところにはまって崩れてしまった」
しかし、今年は一回り成長した姿を見せます。
アマチュアで唯一決勝へ 最終日はバーディー量産
予選では、なんとかトッププロに食らいつき1オーバー、44位タイ。アマチュアで唯一、決勝に進出します。
(松山選手)
「予選を通過できたので、成長できたかなという実感はありました。ビッグスコアを出して少しでも上位に入れるように頑張りたい」
さらに、最終日にはバーディーを量産！その数なんと5つ！スコアを大きく伸ばし、4日間でトータル3アンダー、35位タイ。ベストアマに選ばれましたが、やっぱり夢は大きく…
(松山選手)
「もっともっと練習して、来年は上位争いして優勝できるように頑張りたいです」
地元愛知で開催のアジア大会
ことし9月には地元でアジア大会が行われます。例年、日本からはアマチュアが出場しているこの大会。
(松山選手)
「大きな国際大会っていうのもありますし、日本で、地元 愛知での開催なので、出たいですし、もし出場機会をいただけるなら今まで以上に調整して努力して（アジア大会に）挑めたらと思います」
ゴルフは、春日井市の春日井カントリークラブで行われます。
大きな舞台で、大きな夢を持つ松山選手が、ビッグドライビングで世界に名を轟かせるかもしれません。
CBCテレビ「チャント！」2026年5月5日放送より