¡Ú¿©Âî¤ÇÂ¨¥Ð¥ì¡Û¡Ö°é¤Á¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤«°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÀ¸³è¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡×¡Ö°ìÀ¸»È¤¨¤ëÃÎ¼±¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤¬³Ø¤Ù¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¿Æ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¦º´Æ£Î¤ºé¡Ë
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î·çÅÀ
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
»ä¤Î¤¢¤ëÍ§¿Í¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍ§¿Í¤ÏºÇ¶á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£
°ì¿Í¤¼¤Ò²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¼Ì¿¿¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÃúÇ«¡£
¡Öº£²ó¤ÏÅö¤¿¤ê¤«¤â¡×¤È¾¯¤·´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤Ï¼«Á³¤Çµ¤¤â¹ç¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤À¤¬¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ê¡¢¿©»ö¤ò¿©¤Ù»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢Í§¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÁê¼ê¤ÏÈ¤¤ò¤Û¤Ü°®¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¡¢¾å¤ÎÈ¤¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅâÍÈ¤²¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤â²¿ÅÙ¤â³ê¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¡¢»®¤Î¾å¤ÇÅ¾¤¬¤ë¡£
ÌµÍý¤ä¤ê¶´¤ó¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Ý¤í¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬±ø¤ì¤ë¡£
ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Ç½¦¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
Í§Ã£¤Ï¡ÖÊÌ¤ËÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¤Ê¤ó¤ÆºÙ¤«¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é²ñÏÃ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾ò·ï¤âÁêÀ¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¾¯¤·¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¤ò³Ð¤¨¤è¤¦
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡ÖÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤Ï¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÌñ²ð¤À¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤À¤±¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤É¤¦°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡×¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò³Ø¤Ù¤ëËÜ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤·¤Î¤â¤Á¤«¤¿¤ò¤ª¤Ü¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤ªÈ¤¤¬¤¤ì¤¤¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ê½ç¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ¤Þ¤º¤Ï ¤ª¤Ï¤·¤ò ¤¤¤Ã¤Ý¤ó ¤â¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢ ¤â¤¦ ¤¤¤Ã¤Ý¤ó¤Î ¤ª¤Ï¤·¤â ¤â¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
£ ¤ª¤Ï¤·¤Î ¤µ¤¤ò ¤Ò¤é¤¤¤¿¤ê ¤È¤¸¤¿¤ê¤·¤è¤¦¡£
¤ ¤ª¤Ï¤·¤Î ¤µ¤¤ò ¤È¤¸¤Æ ¤¿¤Ù¤â¤Î¤ò ¤Ä¤«¤â¤¦¡£
¡Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
È¤¤Î»ý¤ÁÊý¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿©¤ÙÊý¤Î¤¤ì¤¤¤µ¤ä¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤ì¤ë¡È½¬´·¡É¤À¡£
¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¾¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë»ý¤Ä¤È¡¢Íî¤È¤µ¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¡×
¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¡£
¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£