小1の“公園デビュー”どうする？──送り出した直後、ママ友からの一通で焦り

小学生になると、子ども同士で遊ぶ約束をしてくる事も増えてきます。けれど1年生だと、「どこまで、親が関わるのか」は家庭によって考え方もそれぞれです。今回は、小さな迷いを感じた筆者の出来事です。

子ども同士の約束

ある日、子どもが学校から帰ってきて言いました。

「今日、Yちゃんと公園で遊ぶ約束した！」

小学校に入ってから、お友達と遊ぶ約束をする事が少しずつ増えてきました。

ただ、まだ1年生。子ども同士でどこまで任せていいのか、迷う事もあります。

YちゃんのママにLINEをしてみました。

「今日、うちの子が公園にYちゃんと行くって言ってるんだけど、聞いてる？」

すると、すぐに返信が来ました。

「言ってた言ってた。今から行くみたい」

それを聞いて安心し、「じゃあ、うちの子も向かうね」と送信。子どもは、うれしそうに出かける準備を始めました。

「親も行く？」ふと浮かんだ迷い

ただ、そのあとでふと考えました。



そういえば、Yちゃんは一人で来るのだろうか。それともママも一緒？

もし向こうのママも来るなら、私も行ったほうがいいのかもしれない。



でも、これは子ども同士の約束なのかな……。

いろいろ考えながら、とりあえず私は子どもを現地まで見送る事にしました。

公園に着くと、Yちゃんが一人で手を振っています。



その様子を見て、きっとママは「子ども同士で遊ばせる」という考えなのだろうと思いました。

そこで私は「4時になったら、迎えに来るね」と子どもに伝え、そのまま家に戻りました。