『ターミネーターと恋しちゃったら』第6話 エータ、くるみの元カレの存在を気にする
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第6話が9日に放送。エータ（宮舘）がくるみ（臼田あさ美）の元カレの存在を気にする。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第6話 くるみ（臼田あさ美）の元カレが登場
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
■第6話あらすじ
“元カレ”須東峻一郎（竹財輝之助）との突然の再会に動揺する、少女漫画編集者のくるみ。ロサンゼルス支部勤務の峻一郎は、少年漫画のハリウッド映画化の打ち合わせのために一時帰国したという。
くるみに接近するあらゆる人物を警戒するアンドロイド・エータは「元交際相手とはいえ、気をゆるさないでください。あなたを狙っている敵かもしれません」とくるみにくぎを刺す。さらに、彼が再びくるみに近づこうとするのは何か目的があるのではと言い出し、2人の会話に割って入るなど、すかさずけん制。その姿はまるでヤキモチを焼いているかのようだが、くるみはアンドロイドのエータにかぎってまさか…と自分の考えを打ち消す。
一方、エータは峻一郎の存在を気にしすぎている自分の行動に驚くとともに、“予測不能な事態”が起きるのではないかという予感を抑えきれずにいた。
そんなとき、峻一郎から“仕事の相談”という名目で食事の誘いが舞い込む。くるみはなんとかエータを説得して店に向かうが――その直後、悪天候になり、まさに予測不能な悲劇が起きて…!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第6話 くるみ（臼田あさ美）の元カレが登場
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
“元カレ”須東峻一郎（竹財輝之助）との突然の再会に動揺する、少女漫画編集者のくるみ。ロサンゼルス支部勤務の峻一郎は、少年漫画のハリウッド映画化の打ち合わせのために一時帰国したという。
くるみに接近するあらゆる人物を警戒するアンドロイド・エータは「元交際相手とはいえ、気をゆるさないでください。あなたを狙っている敵かもしれません」とくるみにくぎを刺す。さらに、彼が再びくるみに近づこうとするのは何か目的があるのではと言い出し、2人の会話に割って入るなど、すかさずけん制。その姿はまるでヤキモチを焼いているかのようだが、くるみはアンドロイドのエータにかぎってまさか…と自分の考えを打ち消す。
一方、エータは峻一郎の存在を気にしすぎている自分の行動に驚くとともに、“予測不能な事態”が起きるのではないかという予感を抑えきれずにいた。
そんなとき、峻一郎から“仕事の相談”という名目で食事の誘いが舞い込む。くるみはなんとかエータを説得して店に向かうが――その直後、悪天候になり、まさに予測不能な悲劇が起きて…!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。