第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）に出走するアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）。皐月賞１５着からの反撃を狙う同馬を６つのポイントからチェックする。

【戦歴】

今回は、皐月賞１５着から中２週での転戦となる。皐月賞は、外枠１７番から３番手で積極的な立ち回りをしたが、直線では後続に飲み込まれてしまった。「理想的な競馬だったけど、距離適性の差かな。一生懸命走ってくれました」と友道調教師は振り返った。

【舞台適性】

１６００メートルは新馬戦（東京）と、デイリー杯２歳Ｓ（京都）で勝利、朝日杯ＦＳ・Ｇ１でも３着に入るなど、マイルの適性は高い。

【仕上がり】

１週前追い切りは４月２９日、坂路で単走。最後は軽く気合を乗せながら、５３秒６―１２秒２をマークした。友道調教師は「そんなにやってないですけど、疲れはなさそうです。いい動きでした」と説明。重賞勝ちのある距離での巻き返しを、しっかりと見据えていた。

【勝負気配】

６日の最終追い切りでは、最後に“テコ入れ”をしてきた。坂路に登場したアドマイヤクワッズの両頬に装着されていたのはチークピーシーズ。左右の視界を狭め、より前へ意識を高める馬具を装着してきた。

ベトルス（５歳３勝クラス）に先行する形でスタート。すでに中２週でも時計を２本出しながら、この日もしまいは軽く気合を乗せた。時計は５４秒２―１２秒５だが、動きは力強い。「マイナスではなかったということですから」とレースでも着用することを決めた。

さらにレースでは、１０ハロンのここ２戦、落ち着きが出るように着けていたメンコ（覆面）を外す。適度に気合を乗せ、集中力も高める“マイル仕様”の装備だ。「直線が長い舞台は合う。マイルで改めて期待です」。現役トップの３勝目を狙うトレーナーが打ってきた“勝負手”は侮れない。

【レース傾向】

第１回からのＮＨＫマイルＣの前走別成績を見ると、皐月賞組は５７頭で３勝のみの４位。１位で１０勝のニュージーランドＴ組は１８５頭と圧倒的な出走頭数の多さの影響だと思うが、２２頭で６勝の毎日杯組に比べると明らかに物足りない。やはり、中２週でのＧ１連戦はこたえるのか。

実は３勝のうち、２勝は１５年クラリティスカイと１９年アドマイヤマーズの友道厩舎だった。この２頭は２歳時から、友道調教師が距離適性を感じており、２歳時にマイルで重賞制覇か、Ｇ１・３着以内の実績があった。皐月賞への参戦は“チャレンジ”。骨っぽい相手と走る経験を積ませ、適距離に戻して、最高の答えにたどり着いた感じだ。

【枠順】

昨年のパンジャタワーなど過去１０年で４勝を挙げる６枠１１番。実績のある枠番から、初のＧ１制覇を狙う。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。