ヒコロヒー冠番組、異色の喫煙所で収録 喫煙者の人生に迫るドキュメンタリー
お笑い芸人・ヒコロヒーが出演するMBSテレビ『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』が9日、16日の深夜1時28分から関西ローカルで放送される
【画像】『MBS火ダネプロジェクト』ラインナップ
MBSでは、4月から『MBS火ダネプロジェクト』と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップを放送している。
その第4弾となる同番組は、大阪・関西万博を機に取り締まりが強化され、喫煙者に厳しくなった大阪で今もなお喫煙する人に密着し、煙の向こうにある人生をのぞき見る。
初回放送は都内にある清潔感のある都内の喫煙所からお送りする。冒頭からヒコロヒーは「喫煙所でロケはあるけど収録はない」とコメントし、大阪の喫煙所のVTRを見ていく。なんばにあるOCAT（大阪シティエアターミナル）5階の喫煙所、住吉大社駅の西にある住吉公園の喫煙所に来る喫煙者の人生をのぞき見する。
48歳で煙草デビューした女性やパチンコに負けた男性、仲良し老夫婦ひき逃げに遭い片足を失った男性などさまざまな人生に触れたヒコロヒーは自身の喫煙所エピソードを交えながら感想を語り、「ぽろっと話してくださる方が多い気がします。喫煙所はちょっと防具を脱ぐみたいな…防具を脱いで煙草を吸う感じ。一本の煙草でその人の生きてきた片鱗をみせてもらった」と話す。
【ヒコロヒーコメント】
――収録後の感想
まず、喫煙所の中でVTRを見させられるということがこれまでなかったのですごく新鮮でしたし、今回のスタッフが昔から知っているというか、以前煙草を吸うロケに帯同してくれていたスタッフの子だったので、煙草吸いの人たちへの対応が上手なのがVTRに表れていたかなと思いました。
――この番組と同じように、ポロっと喫煙所でしゃべってしまったエピソードはありますか？
ポロっと悪口言ってしまいますね。収録終わりでカッカしている状態で芸人たちと一緒に喫煙所に戻ったりすると、ポロっと「あのくだりなんやったん？」とペッと言っている気がします。
――今回の収録で印象に残った方は？
車いすに乗ってらっしゃった人がいるんですけど、彼が放つ一言があって、それが結構ズシンと来ました。
【画像】『MBS火ダネプロジェクト』ラインナップ
MBSでは、4月から『MBS火ダネプロジェクト』と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップを放送している。
初回放送は都内にある清潔感のある都内の喫煙所からお送りする。冒頭からヒコロヒーは「喫煙所でロケはあるけど収録はない」とコメントし、大阪の喫煙所のVTRを見ていく。なんばにあるOCAT（大阪シティエアターミナル）5階の喫煙所、住吉大社駅の西にある住吉公園の喫煙所に来る喫煙者の人生をのぞき見する。
48歳で煙草デビューした女性やパチンコに負けた男性、仲良し老夫婦ひき逃げに遭い片足を失った男性などさまざまな人生に触れたヒコロヒーは自身の喫煙所エピソードを交えながら感想を語り、「ぽろっと話してくださる方が多い気がします。喫煙所はちょっと防具を脱ぐみたいな…防具を脱いで煙草を吸う感じ。一本の煙草でその人の生きてきた片鱗をみせてもらった」と話す。
【ヒコロヒーコメント】
――収録後の感想
まず、喫煙所の中でVTRを見させられるということがこれまでなかったのですごく新鮮でしたし、今回のスタッフが昔から知っているというか、以前煙草を吸うロケに帯同してくれていたスタッフの子だったので、煙草吸いの人たちへの対応が上手なのがVTRに表れていたかなと思いました。
――この番組と同じように、ポロっと喫煙所でしゃべってしまったエピソードはありますか？
ポロっと悪口言ってしまいますね。収録終わりでカッカしている状態で芸人たちと一緒に喫煙所に戻ったりすると、ポロっと「あのくだりなんやったん？」とペッと言っている気がします。
――今回の収録で印象に残った方は？
車いすに乗ってらっしゃった人がいるんですけど、彼が放つ一言があって、それが結構ズシンと来ました。