実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #9』が5月8日に配信された。番組では「許されるワガママ」について議論された。

【映像】カマたくの名言が放たれた瞬間（実際の様子）

合同会社ほっとにゃいと代表 秋吉泉氏は「若者よ、猫になれ！ 図々しく愛されろ」と提言。

その真意を「猫は本当にワガママで自分勝手で好き勝手気ままに生きているが愛される。それと同様に、若者も権利ばかり主張するのはダメだが、その代わりに能力が高かったり、愛されキャラだったり、チームのムード役であることで周りにプラスに働く場合は多少のワガママも認める流れになる。だから若者も猫のように生きて『ワガママも愛される貢献』をすればいい」と説明した。

これに対し、株式会社エグゼクティブサーチファーム 代表取締役 渡邉洋樹氏は「キャラは正直ある」と、株式会社ビークリエイト 代表取締役 竹本繁幸氏は「やっぱり裏表があったりするとイヤですね」とコメント。

番組MCの古舘伊知郎は「僕は“ひたむきさ”ではないかと思う。猫は猫として猫らしく、猫そのものでワガママだ。人間のように違う部分を持っていたら許されないのでは」と発言した。

YouTubeの登録者数50万人以上、カリスマゲイ3人組「3人勘女」のカマたくは「貫いちゃうと認めざるを得ないところはある。そして、許されるワガママにも2種類いる。自分を客観視できる人と天然でできるタイプだ。そして前者はめっちゃ強い。自分がどういうキャラとして見られているか、自分がどの立ち位置にいるのかを明確にした上で『ここまでいけるな』と見極めている子はうまい」とコメントした。