ABCテレビ浦川泰幸アナ＆ナジャ・グランディーバ、岸和田・貝塚で4ヶ月ぶりロケ きょう「ウラナジャ」放送【コメントあり】
ABCテレビは9日午後3時30分から、『浦川＆ナジャのウラのウラまで失礼します！』を放送する。浦川泰幸アナウンサーとタレントのナジャ・グランディーバが大阪・泉州地域の「岸和田・貝塚」を舞台に、話題のスポットの裏側に迫る。
【番組カット】岸和田だんじり会館で盛り上がる浦川アナ＆ナジャ
「岸和田だんじり会館」では、現存最古のだんじりを見学し、その精巧な彫刻や歴史に迫る。そして岸和田の山間部にある「きしかん」で、糖度抜群のいちご「よつぼし」を堪能。また放送日が誕生日の近かった浦川アナへのサプライズも。
入館無料の「善兵衛ランド」で巨大望遠鏡を体験。さらに、水間鉄道では本物の車両を使った「運転体験」に挑戦する。岸和田漁港「きんちゃく家」では、生しらすと釜揚げしらすのハーフ丼に舌鼓を打つ。
【コメント】
■浦川泰幸
4ヶ月ぶりとなるナジャさんとのロケでしたが、快晴に恵まれ、岸和田・貝塚の魅力を存分に味わえました。特に『善兵衛ランド』の望遠鏡で、太陽の炎・プロミネンスを目の当たりにしたのは最高の経験でした！
また、水間鉄道での運転体験は、自腹で通いたいと思うほど熱中してしまいました！放送期間中は、私たちのオリジナルヘッドマークを付けた列車も走ります。人の温かさと街の熱量を、ぜひ番組で感じてください。
■ナジャ・グランディーバ
岸和田はだんじり、海の幸、そして何より人が温かくて本当に熱い街！水間鉄道の運転体験では、なんと50点満点中47点という高得点を出してしまいました。ドラァグクイーンを引退した後の、看板ドライバーとしての職が決まりました（笑）。おいしいいちごや絶品のしらす丼など、泉州の魅力がたっぷり詰まった1時間です。最後は浦川さんもちょっと飲んだらお酒で目がトロンとなるくらい充実したロケでした(笑)
【番組カット】岸和田だんじり会館で盛り上がる浦川アナ＆ナジャ
「岸和田だんじり会館」では、現存最古のだんじりを見学し、その精巧な彫刻や歴史に迫る。そして岸和田の山間部にある「きしかん」で、糖度抜群のいちご「よつぼし」を堪能。また放送日が誕生日の近かった浦川アナへのサプライズも。
【コメント】
■浦川泰幸
4ヶ月ぶりとなるナジャさんとのロケでしたが、快晴に恵まれ、岸和田・貝塚の魅力を存分に味わえました。特に『善兵衛ランド』の望遠鏡で、太陽の炎・プロミネンスを目の当たりにしたのは最高の経験でした！
また、水間鉄道での運転体験は、自腹で通いたいと思うほど熱中してしまいました！放送期間中は、私たちのオリジナルヘッドマークを付けた列車も走ります。人の温かさと街の熱量を、ぜひ番組で感じてください。
■ナジャ・グランディーバ
岸和田はだんじり、海の幸、そして何より人が温かくて本当に熱い街！水間鉄道の運転体験では、なんと50点満点中47点という高得点を出してしまいました。ドラァグクイーンを引退した後の、看板ドライバーとしての職が決まりました（笑）。おいしいいちごや絶品のしらす丼など、泉州の魅力がたっぷり詰まった1時間です。最後は浦川さんもちょっと飲んだらお酒で目がトロンとなるくらい充実したロケでした(笑)