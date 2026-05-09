超短期決戦で負けを引きずるわけにはいかない。怪力雀士が持ち前の攻撃力でライバルを圧倒した。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、前半戦の最終日となる5月8日の第1試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。前回登板では今シリーズの初戦を任されながらも箱下に沈む敗戦。一転、この日は5回のアガリで巻き返しに成功した。

【映像】大砲の一撃！鈴木大介、倍満をぶっ放したシーン

この試合は東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、鈴木大介、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）の並びで開始した。東1局、亜樹に親跳満をツモられる苦しい展開。しかし続く1本場、鈴木大介に反撃のチャンスが訪れた。

この局、鈴木大介は自風の西と中が対子の手から、まず1索をポン。亜樹から打たれた中をポンして、西と7筒のシャンポン待ちで中・対々和をテンパイした。さらに中を加カンすると、待ちにしていた7筒に新ドラが乗った。続いて亜樹が3索を暗カンすると、新ドラは鈴木大介がポンしている中に乗り、あっという間に倍満へ。最後は亜樹が西を切り、鈴木大介の大砲が炸裂し、西・中・対々和・ドラ6の1万6000点（＋300点）で逆転に成功した。

東3局の親番では一発で親満貫をツモ。東4局は、トータル首位のKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢から3900点を直撃した。南場ではしっかり点棒を守り抜き、＋74.4の大トップとなった。

それでも鈴木大介は「かなり手が入っていたので、素点をもっと叩きたかった」と、試合後のインタビューでやや物足りない表情も見せた。さらに「追う立場で、トップ数を相当稼がなくてはならない。裏ドラ乗らなかったですね。それ以外はよく打てました」とコメント。東1局1本場の倍満は「まさか倍満になるとは思わなかったですね。対々和で満貫になればいいと思っていました」と振り返った。

加えて鈴木大介は「（優勝するためには）あと5トップは必要。自分はデカいトップを2回取る、という気持ちで打っていました」と思考を明かした。前回ラスからの挽回トップとなったことについては「何もできず箱ラスで、チームの気を削いでしまったところがあった。そういう意味では取り返せてよかった。これからかなと思います」と安堵の表情を見せた。

自身初、チームとしても初のポストシーズン進出を決めたばかりの頃は「夢心地」と語っていたものの、優勝が見える今、浮かれた様子は一切ない。引き締まった表情で、「もう優勝しか見ないで頑張りたい」と語った鈴木大介に、ファンからは「野獣 勝つべし！」「こっからよー！」「大介俺は信じてたぞ！」と激励の声が多数寄せられた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・鈴木大介（連盟）5万4400点／＋74.4

2着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）1万7600点／▲2.4

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）1万4800点／▲25.2

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）1万3200点／▲46.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

