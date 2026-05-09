【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 2−1 シャフタール・ドネツク（日本時間5月8日／セルハースト・パーク）

【実際の映像】中村俊輔絶賛！相手を“誘い出す”パスカット

クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地が、守備で見せた高いインテリジェンスが注目を集めている。自陣での鮮やかなインターセプトからカウンターの起点となったプレーに、解説の中村俊輔氏も「取り方がうまい」と惜しみない賛辞を送った。

注目のシーンは、18分だった。シャフタールが自陣から攻撃を組み立てようとした瞬間、相手のウォートンの背後に潜んでいた鎌田が鋭く反応。パスコースを完璧に読み切り、クリーンにボールを奪い取った。そこからすぐさま右サイドへと展開し、一転して相手ゴールを脅かすカウンターの起点となった。

この守備職人のような振る舞いに、元日本代表の中村俊輔氏は「お、良いね！」と即座に反応。同じく解説を務めた林陵平氏が「今の鎌田のカットとかあるじゃないですか」「もともと攻撃的な選手でしたけど、ボランチをやると、あそこら辺の守備の感覚って増すんですか？」と話を向けると、中村氏は自身の経験を交えてさらに深く踏み込んだ。

中村氏は「（前線の選手が）後ろに下がってボランチをやると、しっかり締めてから前向きに…という取り方と、自分もそうだけど、（スペースを）開けておいて、エサを撒いておいて、今みたいな取り方。鎌田は（後者が）うまいかなと思う。その駆け引きを試合を通してやっている」と、意図的に相手を誘い出す高度な駆け引きを絶賛。90分間を通して発揮される鎌田の戦術眼を高く評価した。

試合は、先制点の起点となるなど、攻守にわたって存在感を放った鎌田の貢献もあり、クリスタル・パレスが2−1で勝利を収めた。（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）