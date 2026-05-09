プロ野球セ・リーグは8日、3試合が行われました。

中日は2回にボスラー選手の3号2ランで先制すると、5回までに巨人から5点を奪いました。さらに7回には、4番・細川成也選手が試合を決定づける5号3ランを放ち9得点で快勝。先発の柳裕也投手は7回途中10奪三振2失点で今季2勝目を挙げています。

DeNAは2-1と1点リードの9回、ノーアウト満塁のチャンスでビシエド選手、度会隆輝選手がタイムリーを放ち5-1。なおも満塁から佐野恵太選手の2点タイムリーと、宮粼敏郎選手の3号3ランで突き放し、10-1で勝利しました。

ヤクルトは先発・高梨裕稔投手が1点リードの4回にタイムリーで点差を広げると、投げては広島打線を6回5安打1失点。7回からは中継ぎ陣が無失点リレーでリードを守り4-1で勝利しました。この日は阪神が敗れたためゲーム差なしで追っていたヤクルトが首位に立ちました。

＜8日のセ・リーグ結果＞

◆中日 9-2 巨人

勝利【中日】柳裕也(2勝1敗)

敗戦【巨人】ウィットリー(1勝2敗)

本塁打【中日】ボスラー3号、細川成也5号

◆DeNA 10-1 阪神

勝利【DeNA】平良拳太郎(2勝1敗)

敗戦【阪神】村上頌樹(1勝3敗)

本塁打【DeNA】宮粼敏郎3号【阪神】森下翔太9号

◆ヤクルト 4-1 広島勝利【ヤクルト】高梨裕稔(3勝1敗)敗戦【広島】森下暢仁(2勝4敗)セーブ【ヤクルト】キハダ(1勝0敗11S)本塁打【広島】坂倉将吾5号