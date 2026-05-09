木村沙織、GW中の“手作りライフ”を公開 ビーズ作品から料理まで「可愛すぎ」「購入できるとかありますか？」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウィーク中に制作した“手作り作品”を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「購入できるとかありますか？」家族での“手作り作品”を一挙公開した木村沙織
木村は「色々制作したGW」とコメントし、ビーズアクセサリーや編み物作品などを複数投稿。「編み物は全てばぁば作」と家族との共同制作であることも明かした。
投稿では、カラフルなビーズブレスレットや子ども用アクセサリー、手編みのポーチや小物入れなどを披露。さらに、長男（3）が楽しそうに作品を身につける様子や、お気に入りアイテムを選ぶ姿も収められている。
また、スイカ型の編み物チャームをバッグにつけた写真や、動物モチーフの小物なども公開され、遊び心あふれるデザインやカラフルな色使いが印象的となっている。さらに、“こどもの日”にちなんだとみられる料理を作る様子や長男のほほ笑ましい姿も投稿され、家族で過ごす穏やかなGWの空気感が伝わる内容となっている。
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「こーちゃんギャル〜」「ブレスレットもこーたろーも可愛い」「メガネケースは購入できるとかありますか？可愛いです！」といった声が寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。
【写真】「購入できるとかありますか？」家族での“手作り作品”を一挙公開した木村沙織
木村は「色々制作したGW」とコメントし、ビーズアクセサリーや編み物作品などを複数投稿。「編み物は全てばぁば作」と家族との共同制作であることも明かした。
投稿では、カラフルなビーズブレスレットや子ども用アクセサリー、手編みのポーチや小物入れなどを披露。さらに、長男（3）が楽しそうに作品を身につける様子や、お気に入りアイテムを選ぶ姿も収められている。
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「こーちゃんギャル〜」「ブレスレットもこーたろーも可愛い」「メガネケースは購入できるとかありますか？可愛いです！」といった声が寄せられている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。