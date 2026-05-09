ドル円は落ち着いた動き、その他はドル安やや優勢＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時ドル売りが優勢となったが、大きな動きにならずに反発した。注目された２１時半の４月米雇用統計は非農業部門雇用者数の伸びが予想の６．５万人増を大きく上回る１１．５万人増となった。内訳も景気動向に比較的敏感な小売業や運輸業が好調でまずまずであった。失業率は４．３％で横ばいであったが、より詳しくみると４．２５６％から４．３３７％に小幅悪化。労働参加率が低下、広義の失業率であるＵ６失業率が８．２％へ悪化するなど、一部で弱さが見られた。こうした状況もあって、雇用統計発表直後の動きは限定的。その後、平均時給が予想を下回り、物価上昇圧力がやや後退との見方もあってドル売りが入り、雇用統計前の１５６．７３円前後から１５６．４４円まで下げる展開となった。



もっとも下げも続かず、その後１５６．７０円台を回復している。米軍がイラン船籍の未積載タンカー２隻を無力化したと報じられるなど、イラン情勢の不透明感が残る中で、週末を挟んだポジションの維持に慎重で、大きな動きにはならなかった。



先週から今週半ばにかけて見られた日本の通貨当局によるドル売り介入と見られる動きは、連休明けの７日、８日の市場では見られず。ただ、警戒感が残っており、市場の様子見ムードに寄与した。



ユーロドルは東京午後からのドル売りの流れが継続。ドル全面安の流れに加え、ＥＣＢの早期利上げに対する期待などもユーロを支えている。東京昼頃の１．１７２０ドル台からじりじりと上昇し、ＮＹ夕方に１．１７８８ドルと今日の高値を更新した。



ポンドドルも同様の動きで東京昼頃の１．３５５０ドル前後から、ＮＹ午後に１．３６３７ドルをつけている。英国に関しては地方選挙の開票結果が報じられ、与党労働党の大敗、最大野党保守党も冴えず、右派のリフォームＵＫが大勝。もっともある程度は想定内ということもあり、市場のポンド売りは目立たなかった。



ユーロ円は対ドルでのユーロ買いもあってしっかり。ＮＹ午後に入って対ドル同様に今日の高値を更新し、一時１８４．７３円を付けた。ポンド円も同様に２１３．７０円まで上昇した。



MINKABUPRESS 山岡

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